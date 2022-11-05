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В Костроме завершили работы по разборке сгоревшего кафе - РИА Новости, 05.11.2022
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В Костроме завершили работы по разборке сгоревшего кафе
В Костроме завершили работы по разборке сгоревшего кафе - РИА Новости, 05.11.2022
В Костроме завершили работы по разборке сгоревшего кафе
Спасатели завершили работы по разборке конструкций здания кафе в Костроме, где возник пожар, сообщает ГУ МЧС по Костромской области. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T18:47
2022-11-05T18:47
происшествия
кострома
костромская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в кафе в костроме
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Спасатели завершили работы по разборке конструкций здания кафе в Костроме, где возник пожар, сообщает ГУ МЧС по Костромской области.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным, погибли 13 человек. По информации администрации региона, подписано распоряжение об объявлении на 7 ноября траура, на территории области будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.Ранее СУСК по Костромской области сообщил о возбуждении двух уголовных дел - о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.В настоящее время задержан предполагаемый виновник пожара в кафе "Полигон". Им оказался 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что предварительно привело к возгоранию. Также в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения.
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кострома
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происшествия, кострома, костромская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в кафе в костроме
Происшествия, Кострома, Костромская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в кафе в Костроме
18:47 05.11.2022
 
В Костроме завершили работы по разборке сгоревшего кафе

МЧС: спасатели завершили работы по разборке конструкций сгоревшего здания кафе

© РИА Новости / Ольга Евтушкова / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС России работают на месте пожара в ночном клубе "Полигон" на Никитской улице в Костроме
Сотрудники противопожарной службы МЧС России работают на месте пожара в ночном клубе Полигон на Никитской улице в Костроме - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Ольга Евтушкова
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС России работают на месте пожара в ночном клубе "Полигон" на Никитской улице в Костроме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Спасатели завершили работы по разборке конструкций здания кафе в Костроме, где возник пожар, сообщает ГУ МЧС по Костромской области.
"В 16:48 завершены работы по разборке конструкций здания", - говорится в сообщении на сайте главка.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным, погибли 13 человек. По информации администрации региона, подписано распоряжение об объявлении на 7 ноября траура, на территории области будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.
Ранее СУСК по Костромской области сообщил о возбуждении двух уголовных дел - о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
В настоящее время задержан предполагаемый виновник пожара в кафе "Полигон". Им оказался 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что предварительно привело к возгоранию. Также в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения.
Сотрудники противопожарной службы МЧС России на месте пожара в ночном клубе Полигон на Никитской улице в Костроме - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
17:03
Сигнализация в кафе в Костроме сработала своевременно, заявили в МЧС
 
ПроисшествияКостромаКостромская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в кафе в Костроме
 
 
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