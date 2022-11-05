https://ria.ru/20221105/kafe-1829385759.html

В Костроме завершили работы по разборке сгоревшего кафе

В Костроме завершили работы по разборке сгоревшего кафе - РИА Новости, 05.11.2022

В Костроме завершили работы по разборке сгоревшего кафе

Спасатели завершили работы по разборке конструкций здания кафе в Костроме, где возник пожар, сообщает ГУ МЧС по Костромской области. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T18:47

2022-11-05T18:47

2022-11-05T18:47

происшествия

кострома

костромская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в кафе в костроме

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Спасатели завершили работы по разборке конструкций здания кафе в Костроме, где возник пожар, сообщает ГУ МЧС по Костромской области.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным, погибли 13 человек. По информации администрации региона, подписано распоряжение об объявлении на 7 ноября траура, на территории области будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.Ранее СУСК по Костромской области сообщил о возбуждении двух уголовных дел - о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.В настоящее время задержан предполагаемый виновник пожара в кафе "Полигон". Им оказался 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что предварительно привело к возгоранию. Также в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения.

https://ria.ru/20221105/kostroma-1829373815.html

кострома

костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, кострома, костромская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в кафе в костроме