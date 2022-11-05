https://ria.ru/20221105/kafe-1829376811.html

В МЧС опровергли сообщения о 15 погибших при пожаре в костромском кафе

В МЧС опровергли сообщения о 15 погибших при пожаре в костромском кафе - РИА Новости, 05.11.2022

В МЧС опровергли сообщения о 15 погибших при пожаре в костромском кафе

Информация о 15 жертвах пожара в кафе "Полигон" недостоверна, заявил замглавы ГУ МЧС по Костромской области Алексей Греков в эфире канала "Россия 24". РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T17:34

2022-11-05T17:34

2022-11-05T17:34

происшествия

костромская область

пожар в кафе в костроме

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Информация о 15 жертвах пожара в кафе "Полигон" недостоверна, заявил замглавы ГУ МЧС по Костромской области Алексей Греков в эфире канала "Россия 24".Ранее соответствующие данные распространили некоторые СМИ. Как сообщал источник РИА Новости в экстренных службах региона, пожар привел к гибели 13 человек, пострадали четверо. В областной прокуратуре подтвердили эту информацию."Нет, на месте пожара обнаружены тела 13 погибших", — подчеркнул Греков.Пожар в кафе "Полигон" начался около 02:30 ночи. Из здания эвакуировали 250 человек.Возможной причиной возгорания называется подрыв петарды или другой пиротехники. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

https://ria.ru/20221105/kafe-1829372145.html

https://ria.ru/20221105/pozhary-1829340172.html

костромская область

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происшествия, костромская область, пожар в кафе в костроме, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)