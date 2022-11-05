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В МЧС опровергли сообщения о 15 погибших при пожаре в костромском кафе - РИА Новости, 05.11.2022
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В МЧС опровергли сообщения о 15 погибших при пожаре в костромском кафе
В МЧС опровергли сообщения о 15 погибших при пожаре в костромском кафе - РИА Новости, 05.11.2022
В МЧС опровергли сообщения о 15 погибших при пожаре в костромском кафе
Информация о 15 жертвах пожара в кафе "Полигон" недостоверна, заявил замглавы ГУ МЧС по Костромской области Алексей Греков в эфире канала "Россия 24". РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T17:34
2022-11-05T17:34
происшествия
костромская область
пожар в кафе в костроме
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Информация о 15 жертвах пожара в кафе "Полигон" недостоверна, заявил замглавы ГУ МЧС по Костромской области Алексей Греков в эфире канала "Россия 24".Ранее соответствующие данные распространили некоторые СМИ. Как сообщал источник РИА Новости в экстренных службах региона, пожар привел к гибели 13 человек, пострадали четверо. В областной прокуратуре подтвердили эту информацию."Нет, на месте пожара обнаружены тела 13 погибших", — подчеркнул Греков.Пожар в кафе "Полигон" начался около 02:30 ночи. Из здания эвакуировали 250 человек.Возможной причиной возгорания называется подрыв петарды или другой пиротехники. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
https://ria.ru/20221105/kafe-1829372145.html
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происшествия, костромская область, пожар в кафе в костроме, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Костромская область, Пожар в кафе в Костроме, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:34 05.11.2022
 
В МЧС опровергли сообщения о 15 погибших при пожаре в костромском кафе

Замглавы костромского МЧС Греков опроверг сообщения о 15 погибших при пожаре в кафе

© РИА Новости / Ольга Евтушкова / Перейти в медиабанкПомещение ночного клуба "Полигон" на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар
Помещение ночного клуба Полигон на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Ольга Евтушкова
Перейти в медиабанк
Помещение ночного клуба "Полигон" на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Информация о 15 жертвах пожара в кафе "Полигон" недостоверна, заявил замглавы ГУ МЧС по Костромской области Алексей Греков в эфире канала "Россия 24".
Ранее соответствующие данные распространили некоторые СМИ. Как сообщал источник РИА Новости в экстренных службах региона, пожар привел к гибели 13 человек, пострадали четверо. В областной прокуратуре подтвердили эту информацию.
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"Нет, на месте пожара обнаружены тела 13 погибших", — подчеркнул Греков.
Пожар в кафе "Полигон" начался около 02:30 ночи. Из здания эвакуировали 250 человек.
Возможной причиной возгорания называется подрыв петарды или другой пиротехники. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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ПроисшествияКостромская областьПожар в кафе в КостромеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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