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В Костроме задержали директора фирмы, организовавшей работу сгоревшего кафе - РИА Новости, 05.11.2022
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В Костроме задержали директора фирмы, организовавшей работу сгоревшего кафе
В Костроме задержали директора фирмы, организовавшей работу сгоревшего кафе - РИА Новости, 05.11.2022
В Костроме задержали директора фирмы, организовавшей работу сгоревшего кафе
В Костроме задержали директора фирмы, которая организовывала работу сгоревшего кафе "Полигон", сообщает Следственный комитет. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T16:46
2022-11-05T17:58
происшествия
кострома
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в кафе в костроме
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Костроме задержали директора фирмы, которая организовывала работу сгоревшего кафе "Полигон", сообщает Следственный комитет."Директор ООО "Империя" &lt;…&gt; задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в релизе.Ранее сообщалось о задержании предполагаемого виновника пожара. В СК уточнили, что это 23-летний мужчина, его подозревают в том, что он применил в кафе пиротехническое средство.Пожар в кафе "Полигон" начался около 02:30 ночи, его площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали 250 человек. По последним данным, жертвами пожара стали 13 человек.Власти Костромской области объявили понедельник, 7 ноября, днем траура.
https://ria.ru/20221105/kostroma-1829371812.html
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кострома
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Кадры задержания фигурантов уголовного дела по пожару в кафе Костромы
СК публикует видео с задержанными в рамках расследования уголовных дел о гибели людей при пожаре в кафе в Костроме
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происшествия, кострома, россия, следственный комитет россии (ск рф), пожар в кафе в костроме
Происшествия, Кострома, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Пожар в кафе в Костроме
16:46 05.11.2022 (обновлено: 17:58 05.11.2022)
 
В Костроме задержали директора фирмы, организовавшей работу сгоревшего кафе

В Костроме задержали главу фирмы — организатора работы сгоревшего кафе "Полигон"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Костроме задержали директора фирмы, которая организовывала работу сгоревшего кафе "Полигон", сообщает Следственный комитет.
"Директор ООО "Империя" <…> задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в релизе.
Сотрудники противопожарной службы МЧС России на месте пожара в ночном клубе Полигон на Никитской улице в Костроме - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
Вчера, 16:42
Родным погибших при пожаре в Костроме помогут с организацией похорон
Ранее сообщалось о задержании предполагаемого виновника пожара. В СК уточнили, что это 23-летний мужчина, его подозревают в том, что он применил в кафе пиротехническое средство.
Пожар в кафе "Полигон" начался около 02:30 ночи, его площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали 250 человек. По последним данным, жертвами пожара стали 13 человек.
Власти Костромской области объявили понедельник, 7 ноября, днем траура.
Ликвидация пожара в кафе Полигон в Костроме - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
Вчера, 12:41
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ПроисшествияКостромаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Пожар в кафе в Костроме
 
 
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