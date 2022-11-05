https://ria.ru/20221105/kafe-1829372145.html

В Костроме задержали директора фирмы, организовавшей работу сгоревшего кафе

В Костроме задержали директора фирмы, организовавшей работу сгоревшего кафе - РИА Новости, 05.11.2022

В Костроме задержали директора фирмы, организовавшей работу сгоревшего кафе

В Костроме задержали директора фирмы, которая организовывала работу сгоревшего кафе "Полигон", сообщает Следственный комитет. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T16:46

2022-11-05T16:46

2022-11-05T17:58

происшествия

кострома

россия

следственный комитет россии (ск рф)

пожар в кафе в костроме

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Костроме задержали директора фирмы, которая организовывала работу сгоревшего кафе "Полигон", сообщает Следственный комитет."Директор ООО "Империя" <…> задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в релизе.Ранее сообщалось о задержании предполагаемого виновника пожара. В СК уточнили, что это 23-летний мужчина, его подозревают в том, что он применил в кафе пиротехническое средство.Пожар в кафе "Полигон" начался около 02:30 ночи, его площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали 250 человек. По последним данным, жертвами пожара стали 13 человек.Власти Костромской области объявили понедельник, 7 ноября, днем траура.

https://ria.ru/20221105/kostroma-1829371812.html

https://ria.ru/20221105/pozhary-1829340172.html

кострома

россия

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Кадры задержания фигурантов уголовного дела по пожару в кафе Костромы СК публикует видео с задержанными в рамках расследования уголовных дел о гибели людей при пожаре в кафе в Костроме 2022-11-05T16:46 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кострома, россия, следственный комитет россии (ск рф), пожар в кафе в костроме