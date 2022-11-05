https://ria.ru/20221105/izrail-1829324337.html

Эксперт заявил о преодолении политического кризиса в Израиле

Эксперт заявил о преодолении политического кризиса в Израиле - РИА Новости, 05.11.2022

Эксперт заявил о преодолении политического кризиса в Израиле

Политический кризис в Израиле, приведший к пяти подряд парламентским выборам в течение трех с половиной лет, преодолен, новое правительство, которое может... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T09:52

2022-11-05T09:52

2022-11-05T09:52

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

мерец

ликуд

правительство израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя – РИА Новости. Политический кризис в Израиле, приведший к пяти подряд парламентским выборам в течение трех с половиной лет, преодолен, новое правительство, которое может сформировать экс-премьер, лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху по итогам выборов в кнессет 25 созыва, будет иметь запас прочности на несколько лет, считает политолог Эли Нахт."Биньямин Нетаньяху и его религиозные партнёры смогли набрать подавляющее большинство (голосов в Кнессете), которое опирается на большинство не в один, а в целых четыре мандата. Что и будет являться гарантом стабильности правительства на следующие несколько лет, и это несмотря на то, что многие правоцентристские партии остались за бортом этого правительства по причине нежелания входить в одну коалицию с Нетаньяху. Но по сложившемуся сегодня раскладу, это не послужит помехой для будущей коалиции Нетаньяху", - сказал эксперт РИА Новости.По мнению Нахта, победа Нетаньяху стала возможна по демографическим причинам - естественному приросту населения в религиозном секторе Израиля, увеличившему электоральную поддержку традиционных сторонников Нетаньяху ультраортодоксальных партий "Шас" и "Яадут ха-Тора". Второй причиной стало появление новой политической силы крайне-правого блока "Религиозный сионизм", принципиально выступающего против создания Палестинского государства, ставшего третьей по величине фракцией в кнессете 25 созыва. Эти процессы происходили на фоне развала левого лагеря. Это же сделает новую коалицию Нетаньяху идейно однородной, что добавит ему стабильности."По причине развала левого лагеря, приведшего к тому, что две партии - левая "Мерец" и арабская "Балад" - вообще не преодолели электоральный барьер, а также благодаря возрождению популистской ультраправой партии "Религиозный сионизм", поддержку которой подстегнули ежедневные теракты и проблемы в сфере безопасности, впервые за долгое время у Израиля появится правительство, в которое не входят партии, противоречащие друг другу идеологически", - сказал собеседник агентства.В четверг ЦИК Израиля сообщил о завершении подсчета голосов, отданных на выборах в кнессет 25-го созыва, по результатам которых блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса. Таким образом экс-премьер Нетаньяху может сформировать право-религиозную коалицию со своими традиционными партнерами, опирающуюся на парламентское большинство в 64 депутатских голоса, у блока его противников – 46 голосов, и 10 – у арабских партий.

https://ria.ru/20221104/politika-1829045939.html

https://ria.ru/20221104/es-1829153430.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, мерец, ликуд, правительство израиля