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Мелони заявила, что проблем с поставками оружия Киеву не возникнет - РИА Новости, 05.11.2022
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Мелони заявила, что проблем с поставками оружия Киеву не возникнет
Мелони заявила, что проблем с поставками оружия Киеву не возникнет - РИА Новости, 05.11.2022
Мелони заявила, что проблем с поставками оружия Киеву не возникнет
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заверила, что никаких проблем с поставками итальянского оружия Украине не возникнет, отметив при этом, что все партии... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T01:11
2022-11-05T10:26
в мире
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РИМ, 5 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заверила, что никаких проблем с поставками итальянского оружия Украине не возникнет, отметив при этом, что все партии правящего большинства ранее "сплоченно голосовали" по данному вопросу."Мы работаем, чтобы выполнить все требуемые международные обязательства. Не думаю, что это создаст проблемы для большинства", — заявила она в пятницу вечером в ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося заседания правительства."Когда правоцентристские силы должны были голосовать по этим вопросам, они голосовали сплоченно, потому что Италия твердо и серьезно выступила в поддержку дела Украины", — напомнила в этой связи Мелони.Ранее некоторые местные СМИ сообщили о том, что Рим заморозил одобрение очередного, шестого пакета военной помощи Киеву. При этом указывалось, что эта пауза объясняется необходимостью согласования поставок с НАТО и подробного рассмотрения конкретных запросов Украины относительно новых вооружений. Согласно этой информации, очередной декрет об итальянской военной помощи Киеву может быть принят уже в середине ноября.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221102/ukraina-1828604386.html
https://ria.ru/20221029/manifestatsii-1827798055.html
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в мире, джорджа мелони, украина, россия, нато, италия
В мире, Джорджа Мелони, Украина, Россия, НАТО, Италия
01:11 05.11.2022 (обновлено: 10:26 05.11.2022)
 
Мелони заявила, что проблем с поставками оружия Киеву не возникнет

Премьер Италии Мелони заверила, что никаких проблем с поставками оружия Киеву не возникнет

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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РИМ, 5 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заверила, что никаких проблем с поставками итальянского оружия Украине не возникнет, отметив при этом, что все партии правящего большинства ранее "сплоченно голосовали" по данному вопросу.
"Мы работаем, чтобы выполнить все требуемые международные обязательства. Не думаю, что это создаст проблемы для большинства", — заявила она в пятницу вечером в ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося заседания правительства.
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Италия заморозила отправку нового пакета военной помощи Украине, пишут СМИ
"Когда правоцентристские силы должны были голосовать по этим вопросам, они голосовали сплоченно, потому что Италия твердо и серьезно выступила в поддержку дела Украины", — напомнила в этой связи Мелони.
Ранее некоторые местные СМИ сообщили о том, что Рим заморозил одобрение очередного, шестого пакета военной помощи Киеву. При этом указывалось, что эта пауза объясняется необходимостью согласования поставок с НАТО и подробного рассмотрения конкретных запросов Украины относительно новых вооружений. Согласно этой информации, очередной декрет об итальянской военной помощи Киеву может быть принят уже в середине ноября.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреДжорджа МелониУкраинаРоссияНАТОИталия
 
 
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