https://ria.ru/20221105/iran-1829355252.html
В Иране заявили, что поставляли России беспилотники до начала спецоперации
В Иране заявили, что поставляли России беспилотники до начала спецоперации - РИА Новости, 05.11.2022
В Иране заявили, что поставляли России беспилотники до начала спецоперации
Иран поставлял России беспилотники за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине, заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан,... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T14:40
2022-11-05T14:40
2022-11-05T15:49
в мире
хосейн амир абдоллахиан
иран
россия
украина
мид ирана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797513785_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e9bee394b17658fa6a5b7b6332f06bc.jpg
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Иран поставлял России беспилотники за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине, заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, слова которого приводит государственное информагентство IRNA.Министр обратил внимание на шумиху, поднятую на Западе вокруг сообщений о том, что Иран якобы передал России ракеты и БПЛА. По словам Абдоллахиана, информация о ракетах "полностью ложна"."Что касается беспилотников, <…> мы предоставили России небольшое количество за несколько месяцев до конфликта на Украине", — добавил он.Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. И Тегеран, и Москва эти утверждения категорически отвергают. Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ для давления на Тегеран. А по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в спецоперации на Украине используется российская техника, "с российскими наименованиями".
https://ria.ru/20221104/ssha-1829277719.html
иран
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797513785_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_ce0b977647cbd8bcf3877c5f8bef26ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хосейн амир абдоллахиан, иран, россия, украина, мид ирана
В мире, Хосейн Амир Абдоллахиан, Иран, Россия, Украина, МИД Ирана
14:40 05.11.2022 (обновлено: 15:49 05.11.2022)
В Иране заявили, что поставляли России беспилотники до начала спецоперации
IRNA: МИД Ирана заявил, что Тегеран поставлял Москве беспилотники до начала спецоперации