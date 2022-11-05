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В Иране заявили, что поставляли России беспилотники до начала спецоперации - РИА Новости, 05.11.2022
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В Иране заявили, что поставляли России беспилотники до начала спецоперации
В Иране заявили, что поставляли России беспилотники до начала спецоперации - РИА Новости, 05.11.2022
В Иране заявили, что поставляли России беспилотники до начала спецоперации
Иран поставлял России беспилотники за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине, заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан,... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T14:40
2022-11-05T15:49
в мире
хосейн амир абдоллахиан
иран
россия
украина
мид ирана
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Иран поставлял России беспилотники за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине, заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, слова которого приводит государственное информагентство IRNA.Министр обратил внимание на шумиху, поднятую на Западе вокруг сообщений о том, что Иран якобы передал России ракеты и БПЛА. По словам Абдоллахиана, информация о ракетах "полностью ложна"."Что касается беспилотников, &lt;…&gt; мы предоставили России небольшое количество за несколько месяцев до конфликта на Украине", — добавил он.Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. И Тегеран, и Москва эти утверждения категорически отвергают. Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ для давления на Тегеран. А по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в спецоперации на Украине используется российская техника, "с российскими наименованиями".
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в мире, хосейн амир абдоллахиан, иран, россия, украина, мид ирана
В мире, Хосейн Амир Абдоллахиан, Иран, Россия, Украина, МИД Ирана
14:40 05.11.2022 (обновлено: 15:49 05.11.2022)
 
В Иране заявили, что поставляли России беспилотники до начала спецоперации

IRNA: МИД Ирана заявил, что Тегеран поставлял Москве беспилотники до начала спецоперации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Иран поставлял России беспилотники за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине, заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, слова которого приводит государственное информагентство IRNA.
Министр обратил внимание на шумиху, поднятую на Западе вокруг сообщений о том, что Иран якобы передал России ракеты и БПЛА. По словам Абдоллахиана, информация о ракетах "полностью ложна".
"Что касается беспилотников, <…> мы предоставили России небольшое количество за несколько месяцев до конфликта на Украине", — добавил он.
Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. И Тегеран, и Москва эти утверждения категорически отвергают. Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ для давления на Тегеран. А по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в спецоперации на Украине используется российская техника, "с российскими наименованиями".
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 20:30
СМИ: разведка США считает, что Иран просит Россию о помощи в ядерной сфере
 
В миреХосейн Амир АбдоллахианИранРоссияУкраинаМИД Ирана
 
 
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