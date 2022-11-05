https://ria.ru/20221105/iran-1829355252.html

В Иране заявили, что поставляли России беспилотники до начала спецоперации

В Иране заявили, что поставляли России беспилотники до начала спецоперации - РИА Новости, 05.11.2022

В Иране заявили, что поставляли России беспилотники до начала спецоперации

Иран поставлял России беспилотники за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине, заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан,... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T14:40

2022-11-05T14:40

2022-11-05T15:49

в мире

хосейн амир абдоллахиан

иран

россия

украина

мид ирана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797513785_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e9bee394b17658fa6a5b7b6332f06bc.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Иран поставлял России беспилотники за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине, заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, слова которого приводит государственное информагентство IRNA.Министр обратил внимание на шумиху, поднятую на Западе вокруг сообщений о том, что Иран якобы передал России ракеты и БПЛА. По словам Абдоллахиана, информация о ракетах "полностью ложна"."Что касается беспилотников, <…> мы предоставили России небольшое количество за несколько месяцев до конфликта на Украине", — добавил он.Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. И Тегеран, и Москва эти утверждения категорически отвергают. Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ для давления на Тегеран. А по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в спецоперации на Украине используется российская техника, "с российскими наименованиями".

https://ria.ru/20221104/ssha-1829277719.html

иран

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хосейн амир абдоллахиан, иран, россия, украина, мид ирана