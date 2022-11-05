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ВСУ обстреляли ракетами HIMARS сельхозпредприятие в Херсонской области - РИА Новости, 05.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/himars-1829409875.html
ВСУ обстреляли ракетами HIMARS сельхозпредприятие в Херсонской области
ВСУ обстреляли ракетами HIMARS сельхозпредприятие в Херсонской области - РИА Новости, 05.11.2022
ВСУ обстреляли ракетами HIMARS сельхозпредприятие в Херсонской области
Украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по зданию сельхозпредприятия "Нибулон" в Голой Пристани в Херсонской области, сообщил журналистам в... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T22:44
2022-11-05T23:27
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по зданию сельхозпредприятия "Нибулон" в Голой Пристани в Херсонской области, сообщил журналистам в субботу представитель экстренных служб региона."Около 21 часа украинские военные обстреляли из РСЗО HIMARS Голую Пристань, а именно предприятие "Нибулон". Отмечаем, что на предприятии и вблизи него нет военнослужащих и военной техники РФ. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил он.Как сообщили в миздраве региона, в результате атаки ВСУ пострадали два человека."Сегодня около 21.00 украинские националисты нанесли ракетные удары по предприятию "Нибулон" в Голой Пристани. В результате обстрела двое гражданских получили осколочные ранения… Пациенты госпитализированы в одно из лечебных учреждений Херсонской области. Доктора оценивают их состояние как средней степени тяжести", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20221105/vsu-1829410809.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
22:44 05.11.2022 (обновлено: 23:27 05.11.2022)
 
ВСУ обстреляли ракетами HIMARS сельхозпредприятие в Херсонской области

ВСУ обстреляли ракетами HIMARS сельхозпредприятие в Голой Пристани Херсонской области

© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKownАмериканские РСЗО HIMARS
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKown
Американские РСЗО HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по зданию сельхозпредприятия "Нибулон" в Голой Пристани в Херсонской области, сообщил журналистам в субботу представитель экстренных служб региона.
"Около 21 часа украинские военные обстреляли из РСЗО HIMARS Голую Пристань, а именно предприятие "Нибулон". Отмечаем, что на предприятии и вблизи него нет военнослужащих и военной техники РФ. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил он.
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"Сегодня около 21.00 украинские националисты нанесли ракетные удары по предприятию "Нибулон" в Голой Пристани. В результате обстрела двое гражданских получили осколочные ранения… Пациенты госпитализированы в одно из лечебных учреждений Херсонской области. Доктора оценивают их состояние как средней степени тяжести", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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