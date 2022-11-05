https://ria.ru/20221105/himars-1829409875.html

ВСУ обстреляли ракетами HIMARS сельхозпредприятие в Херсонской области

ВСУ обстреляли ракетами HIMARS сельхозпредприятие в Херсонской области - РИА Новости, 05.11.2022

ВСУ обстреляли ракетами HIMARS сельхозпредприятие в Херсонской области

Украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по зданию сельхозпредприятия "Нибулон" в Голой Пристани в Херсонской области, сообщил журналистам в... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T22:44

2022-11-05T22:44

2022-11-05T23:27

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по зданию сельхозпредприятия "Нибулон" в Голой Пристани в Херсонской области, сообщил журналистам в субботу представитель экстренных служб региона."Около 21 часа украинские военные обстреляли из РСЗО HIMARS Голую Пристань, а именно предприятие "Нибулон". Отмечаем, что на предприятии и вблизи него нет военнослужащих и военной техники РФ. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил он.Как сообщили в миздраве региона, в результате атаки ВСУ пострадали два человека."Сегодня около 21.00 украинские националисты нанесли ракетные удары по предприятию "Нибулон" в Голой Пристани. В результате обстрела двое гражданских получили осколочные ранения… Пациенты госпитализированы в одно из лечебных учреждений Херсонской области. Доктора оценивают их состояние как средней степени тяжести", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20221105/vsu-1829410809.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, херсонская область , вооруженные силы украины