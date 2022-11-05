https://ria.ru/20221105/himars-1829349141.html

В Херсонской области и в ДНР перехватили 27 снарядов РСЗО HIMARS

В Херсонской области и в ДНР перехватили 27 снарядов РСЗО HIMARS - РИА Новости, 05.11.2022

В Херсонской области и в ДНР перехватили 27 снарядов РСЗО HIMARS

В Херсонской области и в ДНР за минувшие сутки российские войска перехватили 27 снарядов американской РСЗО "HIMARS", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T14:03

2022-11-05T14:03

2022-11-05T14:53

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

донецкая народная республика

россия

новая каховка

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Херсонской области и в ДНР за минувшие сутки российские войска перехватили 27 снарядов американской РСЗО "HIMARS", сообщили в Минобороны."Перехвачено 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня "HIMARS" в районах населенных пунктов Ленинское, Моспино Донецкой Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области", - передает ведомство.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

донецкая народная республика

россия

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, херсонская область , донецкая народная республика, россия, новая каховка