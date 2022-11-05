https://ria.ru/20221105/himars-1829349141.html
В Херсонской области и в ДНР перехватили 27 снарядов РСЗО HIMARS
В Херсонской области и в ДНР перехватили 27 снарядов РСЗО HIMARS - РИА Новости, 05.11.2022
В Херсонской области и в ДНР перехватили 27 снарядов РСЗО HIMARS
В Херсонской области и в ДНР за минувшие сутки российские войска перехватили 27 снарядов американской РСЗО "HIMARS", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T14:03
2022-11-05T14:03
2022-11-05T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
донецкая народная республика
россия
новая каховка
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Херсонской области и в ДНР за минувшие сутки российские войска перехватили 27 снарядов американской РСЗО "HIMARS", сообщили в Минобороны."Перехвачено 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня "HIMARS" в районах населенных пунктов Ленинское, Моспино Донецкой Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области", - передает ведомство.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Россия, Новая Каховка
14:03 05.11.2022 (обновлено: 14:53 05.11.2022)
В Херсонской области и в ДНР перехватили 27 снарядов РСЗО HIMARS
Минобороны: в Херсонской области и в ДНР перехватили 27 снарядов американской РСЗО HIMARS