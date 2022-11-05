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Украинские войска обстреляли Новую Каховку из HIMARS

Украинские войска обстреляли Новую Каховку из HIMARS - РИА Новости, 05.11.2022

Украинские войска обстреляли Новую Каховку из HIMARS

Подразделения ПВО сбили четыре ракеты HIMARS, которыми украинские войска утром в субботу обстреляли Новую Каховку, пострадавших нет, сообщил Минздрав Херсонской РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T10:25

2022-11-05T10:25

2022-11-05T10:25

специальная военная операция на украине

происшествия

новая каховка

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Подразделения ПВО сбили четыре ракеты HIMARS, которыми украинские войска утром в субботу обстреляли Новую Каховку, пострадавших нет, сообщил Минздрав Херсонской области."Украинские националисты около 04:45 выпустили четыре ракеты HIMARS по Новой Каховке: российскими подразделениями ПВО все они были сбиты. К счастью, пострадавших нет", - говорится в Telegram-канале Минздрава региона.

новая каховка

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новая каховка, херсонская область