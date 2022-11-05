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Украинские войска обстреляли Новую Каховку из HIMARS
Украинские войска обстреляли Новую Каховку из HIMARS - РИА Новости, 05.11.2022
Украинские войска обстреляли Новую Каховку из HIMARS
Подразделения ПВО сбили четыре ракеты HIMARS, которыми украинские войска утром в субботу обстреляли Новую Каховку, пострадавших нет, сообщил Минздрав Херсонской РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T10:25
2022-11-05T10:25
2022-11-05T10:25
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Подразделения ПВО сбили четыре ракеты HIMARS, которыми украинские войска утром в субботу обстреляли Новую Каховку, пострадавших нет, сообщил Минздрав Херсонской области."Украинские националисты около 04:45 выпустили четыре ракеты HIMARS по Новой Каховке: российскими подразделениями ПВО все они были сбиты. К счастью, пострадавших нет", - говорится в Telegram-канале Минздрава региона.
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Херсонская область
Украинские войска обстреляли Новую Каховку из HIMARS
Минздрав сообщил об обстреле ВСУ Новой Каховки из HIMARS, все четыре ракеты сбила ПВО