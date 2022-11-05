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Врач объяснил, как увеличить количество полезного белка в грибах - РИА Новости, 05.11.2022
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Врач объяснил, как увеличить количество полезного белка в грибах
Врач объяснил, как увеличить количество полезного белка в грибах - РИА Новости, 05.11.2022
Врач объяснил, как увеличить количество полезного белка в грибах
В каких видах грибов содержится больше всего белка и какой способ приготовления позволит извлечь максимальную пользу из этого продукта, рассказал в интервью... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T02:16
2022-11-05T13:14
общество
россия
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В каких видах грибов содержится больше всего белка и какой способ приготовления позволит извлечь максимальную пользу из этого продукта, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.Пищевая ценность грибных блюд зависит, в частности, от количества и свойств белка, который входит в их состав, отметил врач. По его словам, особенно богаты этим компонентом грузди, белые грибы и подосиновики.В жареных и вареных грибах белок сохраняется, поскольку тепловая обработка его не разрушает, продолжил гастроэнтеролог. А блюда из сушеных грибов отличаются повышенным содержанием этого нутриента."Если грибы высушить, процентное содержание белка вырастет. Количество воды в таком случае становится меньше, а количество белка становится намного больше: порядка 30 или даже 40 граммов на 100 граммов продукта", – уточнил Вялов.Однако для того, чтобы организм получил от грибов максимальную пользу, их лучше засолить, считает он. После такой обработки белок, входящий в состав продукта, будет легче усваиваться.В среднем человек должен получать около 100 граммов белка в сутки, но при некоторых заболеваниях нужно ограничивать его употребление, добавил врач. Речь идет, в частности, о почечной недостаточности, пиелонефрите и гломерулонефрите. Людям с такими нарушениями здоровья нужно с осторожностью относиться к грибам, уверен Вялов.Полностью отказаться от употребления этого продукта гастроэнтеролог советует тем, кто страдает заболеваниями кишечника."Грибы противопоказаны людям, у которых есть проблемы с кишечником. Например, раздраженный или воспаленный кишечник, дисбактериоз или послабление стула на регулярной основе", — предупредил Вялов.
https://ria.ru/20220611/ryzhik-1794735227.html
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общество, россия
Общество, Россия
02:16 05.11.2022 (обновлено: 13:14 05.11.2022)
 
Врач объяснил, как увеличить количество полезного белка в грибах

Врач Вялов: белком богаты грузди, белые грибы и подосиновики, их лучше засолить

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкЗамороженные белые грибы
Замороженные белые грибы - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Замороженные белые грибы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В каких видах грибов содержится больше всего белка и какой способ приготовления позволит извлечь максимальную пользу из этого продукта, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.
Пищевая ценность грибных блюд зависит, в частности, от количества и свойств белка, который входит в их состав, отметил врач. По его словам, особенно богаты этим компонентом грузди, белые грибы и подосиновики.

"В сыроежках, например, порядка трех граммов белка на 100 граммов продукта, в более благородных грибах — порядка пяти граммов. Маслята, лисички содержат по два грамма белка на 100 граммов продукта. В топ три по количеству белка входят грузди, белый гриб и подосиновик", — сказал Вялов.

В жареных и вареных грибах белок сохраняется, поскольку тепловая обработка его не разрушает, продолжил гастроэнтеролог. А блюда из сушеных грибов отличаются повышенным содержанием этого нутриента.
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"Если грибы высушить, процентное содержание белка вырастет. Количество воды в таком случае становится меньше, а количество белка становится намного больше: порядка 30 или даже 40 граммов на 100 граммов продукта", – уточнил Вялов.
Однако для того, чтобы организм получил от грибов максимальную пользу, их лучше засолить, считает он. После такой обработки белок, входящий в состав продукта, будет легче усваиваться.

"Засолка позволяет сделать грибы более пригодными для употребления в пищу. Когда мы квасим, солим или маринуем грибы, происходит ферментирование, в грибы попадают различного рода полезные бактерии, например, маслянокислые, которые могут расщепить большие белковые структуры, которые мы не можем расщепить сами", — пояснил врач.

В среднем человек должен получать около 100 граммов белка в сутки, но при некоторых заболеваниях нужно ограничивать его употребление, добавил врач. Речь идет, в частности, о почечной недостаточности, пиелонефрите и гломерулонефрите. Людям с такими нарушениями здоровья нужно с осторожностью относиться к грибам, уверен Вялов.
Полностью отказаться от употребления этого продукта гастроэнтеролог советует тем, кто страдает заболеваниями кишечника.
"Грибы противопоказаны людям, у которых есть проблемы с кишечником. Например, раздраженный или воспаленный кишечник, дисбактериоз или послабление стула на регулярной основе", — предупредил Вялов.
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