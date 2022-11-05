https://ria.ru/20221105/griby-1829299106.html

Врач объяснил, как увеличить количество полезного белка в грибах

Врач объяснил, как увеличить количество полезного белка в грибах - РИА Новости, 05.11.2022

Врач объяснил, как увеличить количество полезного белка в грибах

В каких видах грибов содержится больше всего белка и какой способ приготовления позволит извлечь максимальную пользу из этого продукта, рассказал в интервью... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T02:16

2022-11-05T02:16

2022-11-05T13:14

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В каких видах грибов содержится больше всего белка и какой способ приготовления позволит извлечь максимальную пользу из этого продукта, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.Пищевая ценность грибных блюд зависит, в частности, от количества и свойств белка, который входит в их состав, отметил врач. По его словам, особенно богаты этим компонентом грузди, белые грибы и подосиновики.В жареных и вареных грибах белок сохраняется, поскольку тепловая обработка его не разрушает, продолжил гастроэнтеролог. А блюда из сушеных грибов отличаются повышенным содержанием этого нутриента."Если грибы высушить, процентное содержание белка вырастет. Количество воды в таком случае становится меньше, а количество белка становится намного больше: порядка 30 или даже 40 граммов на 100 граммов продукта", – уточнил Вялов.Однако для того, чтобы организм получил от грибов максимальную пользу, их лучше засолить, считает он. После такой обработки белок, входящий в состав продукта, будет легче усваиваться.В среднем человек должен получать около 100 граммов белка в сутки, но при некоторых заболеваниях нужно ограничивать его употребление, добавил врач. Речь идет, в частности, о почечной недостаточности, пиелонефрите и гломерулонефрите. Людям с такими нарушениями здоровья нужно с осторожностью относиться к грибам, уверен Вялов.Полностью отказаться от употребления этого продукта гастроэнтеролог советует тем, кто страдает заболеваниями кишечника."Грибы противопоказаны людям, у которых есть проблемы с кишечником. Например, раздраженный или воспаленный кишечник, дисбактериоз или послабление стула на регулярной основе", — предупредил Вялов.

https://ria.ru/20220611/ryzhik-1794735227.html

https://ria.ru/20220607/ryadovka-1793847268.html

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