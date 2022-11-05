https://ria.ru/20221105/gorlovka-1829336741.html

Двое мирных жителей пострадали при обстреле Горловки украинскими войсками

Двое мирных жителей пострадали при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 05.11.2022

Двое мирных жителей пострадали при обстреле Горловки украинскими войсками

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T12:14

2022-11-05T12:14

2022-11-05T12:14

специальная военная операция на украине

происшествия

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) ранения получили двое мирных граждан. В настоящий момент пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

горловка

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины