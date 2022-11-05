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Двое мирных жителей пострадали при обстреле Горловки украинскими войсками
Двое мирных жителей пострадали при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 05.11.2022
Двое мирных жителей пострадали при обстреле Горловки украинскими войсками
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T12:14
2022-11-05T12:14
2022-11-05T12:14
специальная военная операция на украине
происшествия
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) ранения получили двое мирных граждан. В настоящий момент пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Двое мирных жителей пострадали при обстреле Горловки украинскими войсками
Мэр Приходько сообщил о ранении двух жителей при обстреле Горловки украинскими войсками