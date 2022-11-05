Рейтинг@Mail.ru
Двое мирных жителей пострадали при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 05.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/gorlovka-1829336741.html
Двое мирных жителей пострадали при обстреле Горловки украинскими войсками
Двое мирных жителей пострадали при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 05.11.2022
Двое мирных жителей пострадали при обстреле Горловки украинскими войсками
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T12:14
2022-11-05T12:14
специальная военная операция на украине
происшествия
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
украина
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg
ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) ранения получили двое мирных граждан. В настоящий момент пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
горловка
донецкая народная республика
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_543aee23bf5ef72e502fb3da0309c851.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
12:14 05.11.2022
 
Двое мирных жителей пострадали при обстреле Горловки украинскими войсками

Мэр Приходько сообщил о ранении двух жителей при обстреле Горловки украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) ранения получили двое мирных граждан. В настоящий момент пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:17Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.11.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияИван ПриходькоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала