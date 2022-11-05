Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ выступили за использование активов России для восстановления Украины - РИА Новости, 05.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221105/germaniya-1829337199.html
В ФРГ выступили за использование активов России для восстановления Украины
В ФРГ выступили за использование активов России для восстановления Украины - РИА Новости, 05.11.2022
В ФРГ выступили за использование активов России для восстановления Украины
Сопредседатель германской партии "Союз-90/"Зеленые" Рикарда Ланг выступила за использование замороженных российских активов для восстановления Украины. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T12:19
2022-11-05T12:33
россия
киев
сша
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
БЕРЛИН, 5 ноя - РИА Новости. Сопредседатель германской партии "Союз-90/"Зеленые" Рикарда Ланг выступила за использование замороженных российских активов для восстановления Украины."Только в Германии заморожено российских активов на несколько миллиардов евро... По всей Европе эта сумма значительно выше. Я считаю, что эти средства должны быть использованы для восстановления Украины", - сказала Ланг в интервью газете Welt am Sonntag.По мнению Ланг, уже сейчас "гуманитарная помощь и восстановление (Украины) должны быть ускорены". "Если возможно, то и на российские деньги", - добавила политик.В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829329849.html
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829316275.html
россия
киев
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, сша, германия, в мире
Россия, Киев, США, Германия, В мире
12:19 05.11.2022 (обновлено: 12:33 05.11.2022)
 
В ФРГ выступили за использование активов России для восстановления Украины

В ФРГ "Зеленые" выступили за использование российских активов для восстановления Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии в Берлине
Национальный флаг Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 5 ноя - РИА Новости. Сопредседатель германской партии "Союз-90/"Зеленые" Рикарда Ланг выступила за использование замороженных российских активов для восстановления Украины.
"Только в Германии заморожено российских активов на несколько миллиардов евро... По всей Европе эта сумма значительно выше. Я считаю, что эти средства должны быть использованы для восстановления Украины", - сказала Ланг в интервью газете Welt am Sonntag.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
10:49
Жесткое заявление Зеленского о России взбесило немцев
По мнению Ланг, уже сейчас "гуманитарная помощь и восстановление (Украины) должны быть ускорены". "Если возможно, то и на российские деньги", - добавила политик.
В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
Алексей Макеев - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
08:49
В Германии набросились на посла Украины, оскорбившего россиян
 
РоссияКиевСШАГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала