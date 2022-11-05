https://ria.ru/20221105/germaniya-1829337199.html

В ФРГ выступили за использование активов России для восстановления Украины

В ФРГ выступили за использование активов России для восстановления Украины - РИА Новости, 05.11.2022

В ФРГ выступили за использование активов России для восстановления Украины

Сопредседатель германской партии "Союз-90/"Зеленые" Рикарда Ланг выступила за использование замороженных российских активов для восстановления Украины. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T12:19

2022-11-05T12:19

2022-11-05T12:33

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БЕРЛИН, 5 ноя - РИА Новости. Сопредседатель германской партии "Союз-90/"Зеленые" Рикарда Ланг выступила за использование замороженных российских активов для восстановления Украины."Только в Германии заморожено российских активов на несколько миллиардов евро... По всей Европе эта сумма значительно выше. Я считаю, что эти средства должны быть использованы для восстановления Украины", - сказала Ланг в интервью газете Welt am Sonntag.По мнению Ланг, уже сейчас "гуманитарная помощь и восстановление (Украины) должны быть ускорены". "Если возможно, то и на российские деньги", - добавила политик.В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

https://ria.ru/20221105/ukraina-1829329849.html

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