https://ria.ru/20221105/flot-1829401140.html

Зеленский заявил о намерении создать флот морских дронов

Зеленский заявил о намерении создать флот морских дронов - РИА Новости, 05.11.2022

Зеленский заявил о намерении создать флот морских дронов

Киев намерен создать флот морских дронов, власти готовят платформу по сбору средств, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T21:16

2022-11-05T21:16

2022-11-05T21:36

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

киев

севастополь

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Киев намерен создать флот морских дронов, власти готовят платформу по сбору средств, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале."На следующей неделе запустим еще одно фандрайзинговое направление — аккумулировать средства для флота морских дронов", — отметил он.По утверждению Зеленского, морские дроны нужны Киеву для защиты акватории страны и "абсолютно каждый понимает, что это и для чего это".Утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования в Севастополе. По данным Минобороны России, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций шли под руководством британских специалистов.

https://ria.ru/20221102/cherkassk-1828578959.html

https://ria.ru/20221030/terakt-1827917281.html

киев

севастополь

россия

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в мире, владимир зеленский, киев, севастополь, россия