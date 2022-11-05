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Зеленский заявил о намерении создать флот морских дронов - РИА Новости, 05.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/flot-1829401140.html
Зеленский заявил о намерении создать флот морских дронов
Зеленский заявил о намерении создать флот морских дронов - РИА Новости, 05.11.2022
Зеленский заявил о намерении создать флот морских дронов
Киев намерен создать флот морских дронов, власти готовят платформу по сбору средств, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T21:16
2022-11-05T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
киев
севастополь
россия
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Киев намерен создать флот морских дронов, власти готовят платформу по сбору средств, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале."На следующей неделе запустим еще одно фандрайзинговое направление — аккумулировать средства для флота морских дронов", — отметил он.По утверждению Зеленского, морские дроны нужны Киеву для защиты акватории страны и "абсолютно каждый понимает, что это и для чего это".Утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования в Севастополе. По данным Минобороны России, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций шли под руководством британских специалистов.
https://ria.ru/20221102/cherkassk-1828578959.html
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в мире, владимир зеленский, киев, севастополь, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Киев, Севастополь, Россия
21:16 05.11.2022 (обновлено: 21:36 05.11.2022)
 
Зеленский заявил о намерении создать флот морских дронов

Президент Зеленский заявил о намерении создать флот морских дронов, готовится сбор средств

© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Киев намерен создать флот морских дронов, власти готовят платформу по сбору средств, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.
"На следующей неделе запустим еще одно фандрайзинговое направление — аккумулировать средства для флота морских дронов", — отметил он.
Военнослужащий ВС РФ во время запуска беспилотников-разведчиков и дронов-камикадзе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 10:10Специальная военная операция на Украине
В Черкассах дрон попал в объект инфраструктуры
По утверждению Зеленского, морские дроны нужны Киеву для защиты акватории страны и "абсолютно каждый понимает, что это и для чего это".
"Как это работает — все уже видели", — добавил он.
Утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования в Севастополе. По данным Минобороны России, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций шли под руководством британских специалистов.
Матрос Черноморского флота Артем Жильцов - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийКиевСевастопольРоссия
 
 
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