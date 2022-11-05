https://ria.ru/20221105/finlyandiya-1829302871.html
Запрет на турвизы для россиян не имеет временных рамок, заявили в Финляндии
Запрет на турвизы для россиян не имеет временных рамок, заявили в Финляндии - РИА Новости, 05.11.2022
Запрет на турвизы для россиян не имеет временных рамок, заявили в Финляндии
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что запрет на выдачу туристических виз российским гражданам не имеет временных рамок, сообщила общественная... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T02:02
2022-11-05T02:02
2022-11-05T11:45
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что запрет на выдачу туристических виз российским гражданам не имеет временных рамок, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE.Отмечается, что Ниинистё сказал об этом во время пресс-конференции в Вильнюсе, куда он прибыл с рабочим визитом. Как сообщает YLE, президент Финляндии подчеркнул, что запрет "будет действовать столько, сколько необходимо, и не имеет временных рамок"."На данный момент нет признаков, что нам не понадобится и мы не продолжим (визовый запрет)", - сказал Ниинистё.Финляндия с 30 сентября ограничила въезд в страну российским гражданам с туристическими и транзитными визами.
https://ria.ru/20221104/nedvizhimost-1829234272.html
https://ria.ru/20221027/zabor-1827202975.html
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саули ниинисте, финляндия, вильнюс, в мире, туризм, новости - туризм
Саули Ниинисте, Финляндия, Вильнюс, В мире, Туризм, Туризм, Новости - Туризм
02:02 05.11.2022 (обновлено: 11:45 05.11.2022)
Запрет на турвизы для россиян не имеет временных рамок, заявили в Финляндии
Президент Финляндии Ниинистё: запрет на турвизы для россиян не имеет временных рамок