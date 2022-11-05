https://ria.ru/20221105/estoniya-1829346336.html

Корабли противоминной группы тральщиков НАТО прибыли на учения в Эстонию

Корабли противоминной группы тральщиков НАТО прибыли на учения в Эстонию - РИА Новости, 05.11.2022

Корабли противоминной группы тральщиков НАТО прибыли на учения в Эстонию

Корабли НАТО, которые входят в первую постоянную группу минных тральщиков Северо-атлантического альянса (SNMCMG1), прибыли в Таллин, чтобы принять участие в... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T13:41

2022-11-05T13:41

2022-11-05T13:41

в мире

эстония

балтийское море

нато

таллин

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ХЕЛЬСИНКИ, 5 ноя - РИА Новости. Корабли НАТО, которые входят в первую постоянную группу минных тральщиков Северо-атлантического альянса (SNMCMG1), прибыли в Таллин, чтобы принять участие в учениях по поиску и уничтожению морских мин времен Первой и Второй мировых войн, сообщила в субботу пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии."В состав группы SNMCMG1 входят корабли германских ВМС - штабной корабль FGS Mosel и тральщик FGS Sulzbach-Rosenberg, а также тральщик ВМС Голландии HNLMS Makkum. Вместе с тральщиками ВМС Эстонии корабли НАТО проведут учения по поиску и уничтожению морских мин в Рижском заливе", - говорится в сообщении.Корабли группы SNMCMG1 в этом году в различном составе участвовали в учениях в Северном и Балтийском морях, а также в других северных акваториях. В порядке эксперимента прошли учения в португальских водах.По данным ВМС Эстонии, во время Первой и Второй мировых войн в Балтийском море было заложено порядка 150 тысяч мин, в том числе около 80 тысяч — в Финском заливе.Первая постоянная морская противоминная группа НАТО - одна из четырех постоянных групп военно-морских сил альянса, задачей которой является проведение операций по нейтрализации мин. Эта группа в составе сил быстрого реагировании НАТО способна оперативно прибыть на место операции в любой регион. Корабли ВМС Эстонии действуют в составе противоминной группы НАТО более десяти лет.

https://ria.ru/20221102/estoniya-1828703670.html

эстония

балтийское море

таллин

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в мире, эстония, балтийское море, нато, таллин