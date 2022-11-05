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Корабли противоминной группы тральщиков НАТО прибыли на учения в Эстонию - РИА Новости, 05.11.2022
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Корабли противоминной группы тральщиков НАТО прибыли на учения в Эстонию
Корабли противоминной группы тральщиков НАТО прибыли на учения в Эстонию - РИА Новости, 05.11.2022
Корабли противоминной группы тральщиков НАТО прибыли на учения в Эстонию
Корабли НАТО, которые входят в первую постоянную группу минных тральщиков Северо-атлантического альянса (SNMCMG1), прибыли в Таллин, чтобы принять участие в... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T13:41
2022-11-05T13:41
в мире
эстония
балтийское море
нато
таллин
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 ноя - РИА Новости. Корабли НАТО, которые входят в первую постоянную группу минных тральщиков Северо-атлантического альянса (SNMCMG1), прибыли в Таллин, чтобы принять участие в учениях по поиску и уничтожению морских мин времен Первой и Второй мировых войн, сообщила в субботу пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии."В состав группы SNMCMG1 входят корабли германских ВМС - штабной корабль FGS Mosel и тральщик FGS Sulzbach-Rosenberg, а также тральщик ВМС Голландии HNLMS Makkum. Вместе с тральщиками ВМС Эстонии корабли НАТО проведут учения по поиску и уничтожению морских мин в Рижском заливе", - говорится в сообщении.Корабли группы SNMCMG1 в этом году в различном составе участвовали в учениях в Северном и Балтийском морях, а также в других северных акваториях. В порядке эксперимента прошли учения в португальских водах.По данным ВМС Эстонии, во время Первой и Второй мировых войн в Балтийском море было заложено порядка 150 тысяч мин, в том числе около 80 тысяч — в Финском заливе.Первая постоянная морская противоминная группа НАТО - одна из четырех постоянных групп военно-морских сил альянса, задачей которой является проведение операций по нейтрализации мин. Эта группа в составе сил быстрого реагировании НАТО способна оперативно прибыть на место операции в любой регион. Корабли ВМС Эстонии действуют в составе противоминной группы НАТО более десяти лет.
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в мире, эстония, балтийское море, нато, таллин
В мире, Эстония, Балтийское море, НАТО, Таллин
13:41 05.11.2022
 
Корабли противоминной группы тральщиков НАТО прибыли на учения в Эстонию

В штабе сил обороны Эстонии сообщили о прибытии на учения страну тральщиков НАТО

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 5 ноя - РИА Новости. Корабли НАТО, которые входят в первую постоянную группу минных тральщиков Северо-атлантического альянса (SNMCMG1), прибыли в Таллин, чтобы принять участие в учениях по поиску и уничтожению морских мин времен Первой и Второй мировых войн, сообщила в субботу пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.
"В состав группы SNMCMG1 входят корабли германских ВМС - штабной корабль FGS Mosel и тральщик FGS Sulzbach-Rosenberg, а также тральщик ВМС Голландии HNLMS Makkum. Вместе с тральщиками ВМС Эстонии корабли НАТО проведут учения по поиску и уничтожению морских мин в Рижском заливе", - говорится в сообщении.
Корабли группы SNMCMG1 в этом году в различном составе участвовали в учениях в Северном и Балтийском морях, а также в других северных акваториях. В порядке эксперимента прошли учения в португальских водах.
По данным ВМС Эстонии, во время Первой и Второй мировых войн в Балтийском море было заложено порядка 150 тысяч мин, в том числе около 80 тысяч — в Финском заливе.
Первая постоянная морская противоминная группа НАТО - одна из четырех постоянных групп военно-морских сил альянса, задачей которой является проведение операций по нейтрализации мин. Эта группа в составе сил быстрого реагировании НАТО способна оперативно прибыть на место операции в любой регион. Корабли ВМС Эстонии действуют в составе противоминной группы НАТО более десяти лет.
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