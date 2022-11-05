17:03 05.11.2022 (обновлено: 18:31 05.11.2022)
Европе предрекли мрачные перспективы из-за потери российского газа
FP: ЕС может столкнуться с экономическими потрясениями из-за погоды без газа из России
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Этой зимой Евросоюз может столкнуться с серьезным кризисом, выход из которого будет найти очень непросто, заявил профессор истории Колумбийского университета Адам Туз в статье для Foreign Policy.
"Отрезвляющая правда состоит в том, что будущее Европы находится во власти погоды. Это кажется абсурдом, но от того, будет зима теплой или холодной, зависит, сумеет ли Европа пережить следующие шесть месяцев без серьезных экономических, политических и социальных потрясений", — считает он.
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По мнению автора, Европа оказалась в таком положении из-за украинского кризиса, который лишил ее примерно трети поступающего из России газа.
"Поскольку возобновления российских поставок не предвидится, перспективы складываются очень мрачные — разве только сохранится теплая погода", — сыронизировал Туз.
Он напомнил, что многие европейские страны зависели от российского газа, на котором базировались промышленность, электроэнергетика, а также отопление домов и домашнее хозяйство.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания прежде всего в самих Европе и США. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.