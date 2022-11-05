https://ria.ru/20221105/dtp-1829370307.html

В Омске задержали водителя, скрывшегося с места ДТП, в котором погибли люди

В Омске задержали водителя, скрывшегося с места ДТП, в котором погибли люди - РИА Новости, 05.11.2022

В Омске задержали водителя, скрывшегося с места ДТП, в котором погибли люди

Омича, который насмерть сбил двух человек и скрылся с места ДТП задержали сотрудники полиции, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T16:35

2022-11-05T16:35

2022-11-05T16:35

происшествия

авто

омск

омская область

осаго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147357/22/1473572213_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_c5a3c959e8ac98627c46a9f0dc8fb84d.jpg

ОМСК, 5 ноя - РИА Новости. Омича, который насмерть сбил двух человек и скрылся с места ДТП задержали сотрудники полиции, рассказали в пресс-службе областного УМВД.Инцидент произошел 4 ноября 19.50 (16.50 мск). В Госавтоинспекцию Калачинскогл района Омской области сообщили о ДТП с погибшими. Сотрудники выяснили, что водитель ВАЗ-2110, ехал по дороге, ведущей к селу Ивановка, где и сбил двух пешеходов. Ими оказались 21-летняя девушка и 23-летний мужчина, которые скончались на месте происшествия. Мужчина был объявлен в розыск."В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность водителя установлена, мужчина задержан. Наезд на пешеходов совершен автомобилем ВАЗ-2110 под управлением 39-летнего жителя Калачинского района", - пояснили в пресс-службе.Оказалось, что в момент ДТП водитель был пьян. По результатам освидетельствования в выдыхаемом водителем воздухе установлены пары алкоголя - 0,969 мг/л.В отношении мужчины возбуждены сразу несколько административных дел: за управление автомобилем в состоянии опьянения, за оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, за управление автомобилем, не зарегистрированном в установленном порядке, за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, а также за отсутствие полиса ОСАГО."В настоящее время по факту ДТП с погибшими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20221105/avariya-1829365909.html

омск

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, омск, омская область, осаго