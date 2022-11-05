В Омске задержали водителя, скрывшегося с места ДТП, в котором погибли люди
МВД: в Омске задержали водителя, насмерть сбившего двух человек и скрывшегося с места ДТП
Полицейская машина. Архивное фото
ОМСК, 5 ноя - РИА Новости. Омича, который насмерть сбил двух человек и скрылся с места ДТП задержали сотрудники полиции, рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Инцидент произошел 4 ноября 19.50 (16.50 мск). В Госавтоинспекцию Калачинскогл района Омской области сообщили о ДТП с погибшими. Сотрудники выяснили, что водитель ВАЗ-2110, ехал по дороге, ведущей к селу Ивановка, где и сбил двух пешеходов. Ими оказались 21-летняя девушка и 23-летний мужчина, которые скончались на месте происшествия. Мужчина был объявлен в розыск.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность водителя установлена, мужчина задержан. Наезд на пешеходов совершен автомобилем ВАЗ-2110 под управлением 39-летнего жителя Калачинского района", - пояснили в пресс-службе.
Оказалось, что в момент ДТП водитель был пьян. По результатам освидетельствования в выдыхаемом водителем воздухе установлены пары алкоголя - 0,969 мг/л.
В отношении мужчины возбуждены сразу несколько административных дел: за управление автомобилем в состоянии опьянения, за оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, за управление автомобилем, не зарегистрированном в установленном порядке, за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, а также за отсутствие полиса ОСАГО.
"В настоящее время по факту ДТП с погибшими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе ведомства.