https://ria.ru/20221105/dtp-1829353899.html

В центре Москвы столкнулись три автомобиля

В центре Москвы столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 05.11.2022

В центре Москвы столкнулись три автомобиля

Три автомобиля столкнулись в Москве на Сретенском бульваре перед пересечением с Мясницкой улицей, перекрыто три полосы из четырех, сообщает в своем... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T14:34

2022-11-05T14:34

2022-11-05T16:11

происшествия

москва

дтп

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в Москве на Сретенском бульваре перед пересечением с Мясницкой улицей, перекрыто три полосы из четырех, сообщает в своем Telegram-канале столичный дептранс."На Сретенском бульваре перед пересечением с улицей Мясницкая столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Дорожная ситуация осложнена - перекрыто три полосы из четырёх. Просим выбирать альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.Позже появилось сообщение дептранса о том, что движение восстановлено.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, дтп