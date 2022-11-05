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В центре Москвы столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 05.11.2022
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В центре Москвы столкнулись три автомобиля
В центре Москвы столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 05.11.2022
В центре Москвы столкнулись три автомобиля
Три автомобиля столкнулись в Москве на Сретенском бульваре перед пересечением с Мясницкой улицей, перекрыто три полосы из четырех, сообщает в своем... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T14:34
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происшествия
москва
дтп
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в Москве на Сретенском бульваре перед пересечением с Мясницкой улицей, перекрыто три полосы из четырех, сообщает в своем Telegram-канале столичный дептранс."На Сретенском бульваре перед пересечением с улицей Мясницкая столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Дорожная ситуация осложнена - перекрыто три полосы из четырёх. Просим выбирать альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.Позже появилось сообщение дептранса о том, что движение восстановлено.
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происшествия, москва, дтп
Происшествия, Москва, ДТП
14:34 05.11.2022 (обновлено: 16:11 05.11.2022)
 
В центре Москвы столкнулись три автомобиля

Три автомобиля столкнулись в Москве на Сретенском бульваре перед пересечением с Мясницкой

© РИА Новости / Ирина ДенисоваСретенский бульвар в Москве
Сретенский бульвар в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Ирина Денисова
Сретенский бульвар в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в Москве на Сретенском бульваре перед пересечением с Мясницкой улицей, перекрыто три полосы из четырех, сообщает в своем Telegram-канале столичный дептранс.
"На Сретенском бульваре перед пересечением с улицей Мясницкая столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Дорожная ситуация осложнена - перекрыто три полосы из четырёх. Просим выбирать альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.
Позже появилось сообщение дептранса о том, что движение восстановлено.
 
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