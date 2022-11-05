https://ria.ru/20221105/dtp-1829353899.html
В центре Москвы столкнулись три автомобиля
В центре Москвы столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 05.11.2022
В центре Москвы столкнулись три автомобиля
Три автомобиля столкнулись в Москве на Сретенском бульваре перед пересечением с Мясницкой улицей, перекрыто три полосы из четырех, сообщает в своем... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T14:34
2022-11-05T14:34
2022-11-05T16:11
происшествия
москва
дтп
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в Москве на Сретенском бульваре перед пересечением с Мясницкой улицей, перекрыто три полосы из четырех, сообщает в своем Telegram-канале столичный дептранс."На Сретенском бульваре перед пересечением с улицей Мясницкая столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Дорожная ситуация осложнена - перекрыто три полосы из четырёх. Просим выбирать альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.Позже появилось сообщение дептранса о том, что движение восстановлено.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, дтп
Происшествия, Москва, ДТП
14:34 05.11.2022 (обновлено: 16:11 05.11.2022)
В центре Москвы столкнулись три автомобиля
Три автомобиля столкнулись в Москве на Сретенском бульваре перед пересечением с Мясницкой