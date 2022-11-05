https://ria.ru/20221105/dtp-1829334931.html
Врачи рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области
Врачи рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области - РИА Новости, 05.11.2022
Врачи рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области
Шесть пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области находятся в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T11:53
2022-11-05T11:53
2022-11-05T11:54
происшествия
александр бастрыкин
тульская область
богородицкий район
рязань
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Шесть пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области находятся в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.В пятницу в 21.30 около деревни Кузовка Богородицкого района на автодороге М-4 "Дон" опрокинулся автобус, следовавший из Рязани в Старый Оскол. Власти сообщали, что пострадали 19 человек, 13 госпитализированы."На 10:00 семь пострадавших в ДТП госпитализированы, шестеро из них - в тяжёлом состоянии. Остальные пациенты после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение", - отметили в Минздраве.Следственные органы начали проверку, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с автобусом с 40 пассажирами.
https://ria.ru/20221105/dtp-1829302120.html
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происшествия, александр бастрыкин, тульская область, богородицкий район, рязань
Происшествия, Александр Бастрыкин, Тульская область, Богородицкий район, Рязань
11:53 05.11.2022 (обновлено: 11:54 05.11.2022)
Врачи рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области
Минздрав: шесть пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой находятся в тяжелом состоянии