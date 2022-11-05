https://ria.ru/20221105/dtp-1829334931.html

Врачи рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области

Врачи рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области - РИА Новости, 05.11.2022

Врачи рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области

Шесть пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области находятся в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T11:53

2022-11-05T11:53

2022-11-05T11:54

происшествия

александр бастрыкин

тульская область

богородицкий район

рязань

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Шесть пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области находятся в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.В пятницу в 21.30 около деревни Кузовка Богородицкого района на автодороге М-4 "Дон" опрокинулся автобус, следовавший из Рязани в Старый Оскол. Власти сообщали, что пострадали 19 человек, 13 госпитализированы."На 10:00 семь пострадавших в ДТП госпитализированы, шестеро из них - в тяжёлом состоянии. Остальные пациенты после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение", - отметили в Минздраве.Следственные органы начали проверку, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с автобусом с 40 пассажирами.

https://ria.ru/20221105/dtp-1829302120.html

тульская область

богородицкий район

рязань

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происшествия, александр бастрыкин, тульская область, богородицкий район, рязань