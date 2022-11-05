https://ria.ru/20221105/donor-1829374916.html
В России фактически нет риска дефицита донорской крови, заявила Скворцова
В России фактически нет риска дефицита донорской крови, заявила Скворцова - РИА Новости, 05.11.2022
В России фактически нет риска дефицита донорской крови, заявила Скворцова
Рисков дефицита донорской крови в России фактически нет благодаря привлечению дополнительных доноров и увеличению заготовки цельной крови и плазмы, заявила... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T17:16
2022-11-05T17:16
2022-11-05T17:16
общество
россия
вероника скворцова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783128109_0:203:2917:1844_1920x0_80_0_0_ba0feb330a9e5f0c91fa6a658209526d.jpg
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Рисков дефицита донорской крови в России фактически нет благодаря привлечению дополнительных доноров и увеличению заготовки цельной крови и плазмы, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.Она пояснила, что за последние 2 года было дополнительно привлечено почти 50 тысяч доноров. Заготовки цельной крови за последний год увеличились на 10%. Выросло и количество заготовки плазмы, оно достигло 875 тысяч литров, уточнила Скворцова."Фактически это снимает все риски по какому-то дефициту", - сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".
https://ria.ru/20220614/donor-1794529770.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783128109_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_452d2bd65920cbb91aec34209b7af76d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вероника скворцова
Общество, Россия, Вероника Скворцова
В России фактически нет риска дефицита донорской крови, заявила Скворцова
Глава ФМБА Скворцова: рисков дефицита донорской крови в России фактически нет