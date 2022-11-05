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В России фактически нет риска дефицита донорской крови, заявила Скворцова - РИА Новости, 05.11.2022
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В России фактически нет риска дефицита донорской крови, заявила Скворцова
В России фактически нет риска дефицита донорской крови, заявила Скворцова - РИА Новости, 05.11.2022
В России фактически нет риска дефицита донорской крови, заявила Скворцова
Рисков дефицита донорской крови в России фактически нет благодаря привлечению дополнительных доноров и увеличению заготовки цельной крови и плазмы, заявила... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T17:16
2022-11-05T17:16
общество
россия
вероника скворцова
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Рисков дефицита донорской крови в России фактически нет благодаря привлечению дополнительных доноров и увеличению заготовки цельной крови и плазмы, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.Она пояснила, что за последние 2 года было дополнительно привлечено почти 50 тысяч доноров. Заготовки цельной крови за последний год увеличились на 10%. Выросло и количество заготовки плазмы, оно достигло 875 тысяч литров, уточнила Скворцова."Фактически это снимает все риски по какому-то дефициту", - сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".
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общество, россия, вероника скворцова
Общество, Россия, Вероника Скворцова
17:16 05.11.2022
 
В России фактически нет риска дефицита донорской крови, заявила Скворцова

Глава ФМБА Скворцова: рисков дефицита донорской крови в России фактически нет

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкДонор сдает кровь в Центре крови ФМБА
Донор сдает кровь в Центре крови ФМБА - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Донор сдает кровь в Центре крови ФМБА. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Рисков дефицита донорской крови в России фактически нет благодаря привлечению дополнительных доноров и увеличению заготовки цельной крови и плазмы, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Она пояснила, что за последние 2 года было дополнительно привлечено почти 50 тысяч доноров. Заготовки цельной крови за последний год увеличились на 10%. Выросло и количество заготовки плазмы, оно достигло 875 тысяч литров, уточнила Скворцова.
"Фактически это снимает все риски по какому-то дефициту", - сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".
Сдача донорской крови в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 01:00
Всемирный день донора крови
 
ОбществоРоссияВероника Скворцова
 
 
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