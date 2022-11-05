https://ria.ru/20221105/donor-1829374916.html

В России фактически нет риска дефицита донорской крови, заявила Скворцова

В России фактически нет риска дефицита донорской крови, заявила Скворцова - РИА Новости, 05.11.2022

В России фактически нет риска дефицита донорской крови, заявила Скворцова

Рисков дефицита донорской крови в России фактически нет благодаря привлечению дополнительных доноров и увеличению заготовки цельной крови и плазмы, заявила... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T17:16

2022-11-05T17:16

2022-11-05T17:16

общество

россия

вероника скворцова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783128109_0:203:2917:1844_1920x0_80_0_0_ba0feb330a9e5f0c91fa6a658209526d.jpg

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Рисков дефицита донорской крови в России фактически нет благодаря привлечению дополнительных доноров и увеличению заготовки цельной крови и плазмы, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.Она пояснила, что за последние 2 года было дополнительно привлечено почти 50 тысяч доноров. Заготовки цельной крови за последний год увеличились на 10%. Выросло и количество заготовки плазмы, оно достигло 875 тысяч литров, уточнила Скворцова."Фактически это снимает все риски по какому-то дефициту", - сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".

https://ria.ru/20220614/donor-1794529770.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, вероника скворцова