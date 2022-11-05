https://ria.ru/20221105/donetsk-1829407376.html

В Донецке сообщили, что пострадавших при обстреле города нет

В Донецке сообщили, что пострадавших при обстреле города нет - РИА Новости, 05.11.2022

В Донецке сообщили, что пострадавших при обстреле города нет

Пострадавших при обстреле Ленинского района Донецка, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости спасатели, работающие на месте. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T22:19

2022-11-05T22:19

2022-11-05T22:29

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

ленинский район

сша

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

bae systems

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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Пострадавших при обстреле Ленинского района Донецка, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости спасатели, работающие на месте.Мэр города Алексей Кулемзин в субботу вечером сообщил, что Ленинский и Буденновский районы Донецка попали под обстрелПредставительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 21.15 зафиксировало обстрел Ленинского района Донецка с применением РСЗО HIMARS, в ходе которого украинскими войсками было выпущено шесть ракет.Как сообщили РИА Новости сотрудники МЧС, работающие на месте обстрела, а также местные жители, по предварительным данным, никто не пострадал.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

ленинский район

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, ленинский район, сша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), bae systems, lockheed martin