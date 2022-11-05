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В Донецке сообщили, что пострадавших при обстреле города нет - РИА Новости, 05.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/donetsk-1829407376.html
В Донецке сообщили, что пострадавших при обстреле города нет
В Донецке сообщили, что пострадавших при обстреле города нет - РИА Новости, 05.11.2022
В Донецке сообщили, что пострадавших при обстреле города нет
Пострадавших при обстреле Ленинского района Донецка, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости спасатели, работающие на месте. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T22:19
2022-11-05T22:29
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
ленинский район
сша
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
bae systems
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Пострадавших при обстреле Ленинского района Донецка, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости спасатели, работающие на месте.Мэр города Алексей Кулемзин в субботу вечером сообщил, что Ленинский и Буденновский районы Донецка попали под обстрелПредставительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 21.15 зафиксировало обстрел Ленинского района Донецка с применением РСЗО HIMARS, в ходе которого украинскими войсками было выпущено шесть ракет.Как сообщили РИА Новости сотрудники МЧС, работающие на месте обстрела, а также местные жители, по предварительным данным, никто не пострадал.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, ленинский район, сша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Ленинский район, США, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), BAE Systems, Lockheed Martin
22:19 05.11.2022 (обновлено: 22:29 05.11.2022)
 
В Донецке сообщили, что пострадавших при обстреле города нет

Спасатели: пострадавших при обстреле Ленинского района Донецка, предварительно, нет

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда в руках сотрудника следственного комитета во дворе жилого дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Осколки снаряда в руках сотрудника следственного комитета во дворе жилого дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда в руках сотрудника следственного комитета во дворе жилого дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Пострадавших при обстреле Ленинского района Донецка, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости спасатели, работающие на месте.
Мэр города Алексей Кулемзин в субботу вечером сообщил, что Ленинский и Буденновский районы Донецка попали под обстрел
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 21.15 зафиксировало обстрел Ленинского района Донецка с применением РСЗО HIMARS, в ходе которого украинскими войсками было выпущено шесть ракет.
Как сообщили РИА Новости сотрудники МЧС, работающие на месте обстрела, а также местные жители, по предварительным данным, никто не пострадал.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкЛенинский районСШАМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)BAE SystemsLockheed Martin
 
 
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