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В Донецке украинский снаряд упал недалеко от школы

В Донецке украинский снаряд упал недалеко от школы - РИА Новости, 05.11.2022

В Донецке украинский снаряд упал недалеко от школы

Снаряд, выпущенный украинскими войсками по Куйбышевскому району Донецка, упал недалеко от школы, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T16:02

2022-11-05T16:02

2022-11-05T16:02

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Снаряд, выпущенный украинскими войсками по Куйбышевскому району Донецка, упал недалеко от школы, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По информации очевидцев, снаряд украинских карателей приземлился в частном секторе Куйбышевского района (Донецка) недалеко от школы №21", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о пяти обстрелах Куйбышевского района Донецка, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, донбасс