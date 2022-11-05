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В Донецке украинский снаряд упал недалеко от школы
В Донецке украинский снаряд упал недалеко от школы - РИА Новости, 05.11.2022
В Донецке украинский снаряд упал недалеко от школы
Снаряд, выпущенный украинскими войсками по Куйбышевскому району Донецка, упал недалеко от школы, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T16:02
2022-11-05T16:02
2022-11-05T16:02
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Снаряд, выпущенный украинскими войсками по Куйбышевскому району Донецка, упал недалеко от школы, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По информации очевидцев, снаряд украинских карателей приземлился в частном секторе Куйбышевского района (Донецка) недалеко от школы №21", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о пяти обстрелах Куйбышевского района Донецка, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Донецке украинский снаряд упал недалеко от школы
Мэр Кулемзин: украинский снаряд упал недалеко от школы №21 в Куйбышевском районе Донецка