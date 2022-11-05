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В Донецке украинский снаряд упал недалеко от школы - РИА Новости, 05.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Донецке украинский снаряд упал недалеко от школы
В Донецке украинский снаряд упал недалеко от школы - РИА Новости, 05.11.2022
В Донецке украинский снаряд упал недалеко от школы
Снаряд, выпущенный украинскими войсками по Куйбышевскому району Донецка, упал недалеко от школы, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T16:02
2022-11-05T16:02
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Снаряд, выпущенный украинскими войсками по Куйбышевскому району Донецка, упал недалеко от школы, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По информации очевидцев, снаряд украинских карателей приземлился в частном секторе Куйбышевского района (Донецка) недалеко от школы №21", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о пяти обстрелах Куйбышевского района Донецка, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Донбасс
16:02 05.11.2022
 
В Донецке украинский снаряд упал недалеко от школы

Мэр Кулемзин: украинский снаряд упал недалеко от школы №21 в Куйбышевском районе Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецке
Осколки украинских снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Снаряд, выпущенный украинскими войсками по Куйбышевскому району Донецка, упал недалеко от школы, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"По информации очевидцев, снаряд украинских карателей приземлился в частном секторе Куйбышевского района (Донецка) недалеко от школы №21", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о пяти обстрелах Куйбышевского района Донецка, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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