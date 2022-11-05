https://ria.ru/20221105/dnr-1829402920.html

ВСУ обстреляли два района Донецка из HIMARS

ВСУ обстреляли два района Донецка из HIMARS - РИА Новости, 05.11.2022

ВСУ обстреляли два района Донецка из HIMARS

Ленинский и Буденовский районы Донецка оказались под обстрелом, говорится в публикации мэра города Алексея Кулемзина в Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T21:35

2022-11-05T21:35

2022-11-05T23:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

ленинский район

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ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Ленинский и Буденовский районы Донецка оказались под обстрелом, говорится в публикации мэра города Алексея Кулемзина в Telegram-канале.Как сообщил корреспондент РИА Новости, в результате атаки ВСУ по Ленинскому району повредились несколько жилых домов.По предварительным данным силовых структур, жертв среди населения нет.В 21.15 представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, зафиксировало обстрел Ленинского района Донецка с применением РСЗО HIMARS. Сообщается, что ВСУ выпустили шесть ракет.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

ленинский район

донецкая народная республика

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Кадры с места ударов ВСУ по Ленинскому району Донецка Кадры с места ударов ВСУ по Ленинскому району Донецка 2022-11-05T21:35 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, ленинский район, донецкая народная республика, сцкк