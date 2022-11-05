https://ria.ru/20221105/dnr-1829402920.html
ВСУ обстреляли два района Донецка из HIMARS
ВСУ обстреляли два района Донецка из HIMARS - РИА Новости, 05.11.2022
ВСУ обстреляли два района Донецка из HIMARS
Ленинский и Буденовский районы Донецка оказались под обстрелом, говорится в публикации мэра города Алексея Кулемзина в Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T21:35
2022-11-05T21:35
2022-11-05T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
ленинский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Ленинский и Буденовский районы Донецка оказались под обстрелом, говорится в публикации мэра города Алексея Кулемзина в Telegram-канале.Как сообщил корреспондент РИА Новости, в результате атаки ВСУ по Ленинскому району повредились несколько жилых домов.По предварительным данным силовых структур, жертв среди населения нет.В 21.15 представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, зафиксировало обстрел Ленинского района Донецка с применением РСЗО HIMARS. Сообщается, что ВСУ выпустили шесть ракет.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
ленинский район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Кадры с места ударов ВСУ по Ленинскому району Донецка
Кадры с места ударов ВСУ по Ленинскому району Донецка
2022-11-05T21:35
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк, ленинский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Ленинский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
21:35 05.11.2022 (обновлено: 23:51 05.11.2022)
ВСУ обстреляли два района Донецка из HIMARS
Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли Ленинский и Буденновский районы города из РСЗО HIMARS