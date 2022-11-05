Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли два района Донецка из HIMARS - РИА Новости, 05.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/dnr-1829402920.html
ВСУ обстреляли два района Донецка из HIMARS
ВСУ обстреляли два района Донецка из HIMARS - РИА Новости, 05.11.2022
ВСУ обстреляли два района Донецка из HIMARS
Ленинский и Буденовский районы Донецка оказались под обстрелом, говорится в публикации мэра города Алексея Кулемзина в Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T21:35
2022-11-05T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
ленинский район
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829406415_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3369bb862c526abf0b7aef7056da019d.jpg
ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Ленинский и Буденовский районы Донецка оказались под обстрелом, говорится в публикации мэра города Алексея Кулемзина в Telegram-канале.Как сообщил корреспондент РИА Новости, в результате атаки ВСУ по Ленинскому району повредились несколько жилых домов.По предварительным данным силовых структур, жертв среди населения нет.В 21.15 представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, зафиксировало обстрел Ленинского района Донецка с применением РСЗО HIMARS. Сообщается, что ВСУ выпустили шесть ракет.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
ленинский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места ударов ВСУ по Ленинскому району Донецка
Кадры с места ударов ВСУ по Ленинскому району Донецка
2022-11-05T21:35
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829406415_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_95a8f9e2767b683b6353fe6b17b2d169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, ленинский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Ленинский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
21:35 05.11.2022 (обновлено: 23:51 05.11.2022)
 
ВСУ обстреляли два района Донецка из HIMARS

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли Ленинский и Буденновский районы города из РСЗО HIMARS

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Ленинский и Буденовский районы Донецка оказались под обстрелом, говорится в публикации мэра города Алексея Кулемзина в Telegram-канале.
"По свидетельствам очевидцев, Ленинский и Буденновский районы под обстрелом... возле универмага "Радуга" Ленинского района наблюдается возгорание", — написал Кулемзин.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, в результате атаки ВСУ по Ленинскому району повредились несколько жилых домов.
По предварительным данным силовых структур, жертв среди населения нет.
В 21.15 представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, зафиксировало обстрел Ленинского района Донецка с применением РСЗО HIMARS. Сообщается, что ВСУ выпустили шесть ракет.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкЛенинский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала