https://ria.ru/20221105/dnr-1829332572.html

Мужчина пострадал при подрыве мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка

Мужчина пострадал при подрыве мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 05.11.2022

Мужчина пострадал при подрыве мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка

Мужчина получил ранения в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T11:22

2022-11-05T11:22

2022-11-05T11:22

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики."В Кировском районе Донецка на сброшенной ранее украинскими боевиками запрещённой противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" ранен мужчина 1964 года рождения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20221104/himars-1829283408.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия