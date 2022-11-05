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На судью Верховного суда ДНР совершили покушение - РИА Новости, 05.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/dnr-1829323831.html
На судью Верховного суда ДНР совершили покушение
На судью Верховного суда ДНР совершили покушение - РИА Новости, 05.11.2022
На судью Верховного суда ДНР совершили покушение
В городе Углегорске в ДНР попытались застрелить судью Верховного суда республики, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T09:46
2022-11-05T12:01
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
мвд днр
углегорск
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ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. В городе Углегорске в ДНР попытались застрелить судью Верховного суда республики, сообщило региональное МВД.По информации ведомства, на Александра Никулина напали накануне вечером."Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии", — рассказали в МВД.По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, Никулин выносил приговоры "нацистским военным преступникам"."Украинский режим продолжает проявлять свои подлые террористические методы", — написал Пушилин в Telegram-канале, пожелав судье скорейшего выздоровления.Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают подозреваемых.
https://ria.ru/20221104/himars-1829283408.html
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донецкая народная республика, происшествия, мвд днр, углегорск
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия, МВД ДНР, Углегорск
09:46 05.11.2022 (обновлено: 12:01 05.11.2022)
 
На судью Верховного суда ДНР совершили покушение

МВД ДНР сообщило о покушении на судью Верховного суда республики, он тяжело ранен

© Фото : МВД ДНРСотрудник правоохранительных органов ДНР
Сотрудник правоохранительных органов ДНР - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© Фото : МВД ДНР
Сотрудник правоохранительных органов ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. В городе Углегорске в ДНР попытались застрелить судью Верховного суда республики, сообщило региональное МВД.
По информации ведомства, на Александра Никулина напали накануне вечером.
"Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии", — рассказали в МВД.
По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, Никулин выносил приговоры "нацистским военным преступникам".
"Украинский режим продолжает проявлять свои подлые террористические методы", — написал Пушилин в Telegram-канале, пожелав судье скорейшего выздоровления.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают подозреваемых.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияМВД ДНРУглегорск
 
 
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