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ЕС считает, что международное сообщество должно ответить на действия КНДР - РИА Новости, 05.11.2022
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ЕС считает, что международное сообщество должно ответить на действия КНДР
ЕС считает, что международное сообщество должно ответить на действия КНДР - РИА Новости, 05.11.2022
ЕС считает, что международное сообщество должно ответить на действия КНДР
Евросоюз считает опасной эскалацией участившиеся испытания ракет в КНДР, международное сообщество, по мнению Брюсселя, должно дать скоординированный ответ на... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T19:57
2022-11-05T19:57
в мире
жозеп боррель
брюссель
пхеньян
южная корея
евросоюз
оон
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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Евросоюз считает опасной эскалацией участившиеся испытания ракет в КНДР, международное сообщество, по мнению Брюсселя, должно дать скоординированный ответ на такие действия, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Действия КНДР требуют решительного и единого ответа международного сообщества. ЕС призывает всех членов ООН и прежде всего членов Совета безопасности в полной мере обеспечить соблюдение санкций, чтобы КНДР не смогла приобретать материалы, знания и финансы для поддержки незаконных оружейных программ", - говорится в заявлении Борреля от имени все стран ЕС.Он подчеркнул, что речь идет о беспрецедентном количестве запусков ракет, в том числе баллистических.Северная Корея с конца сентября проводит многочисленные ракетные испытания, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", и, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17". 2 ноября Пхеньян за сутки в четыре этапа пустил более 20 ракет, одна из которых упала близко от территориальных вод Южной Кореи, а ее траектория была направлена в сторону Юга впервые со времен Корейской войны.
https://ria.ru/20221104/ispytaniya-1829271526.html
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в мире, жозеп боррель, брюссель, пхеньян, южная корея, евросоюз, оон
В мире, Жозеп Боррель, Брюссель, Пхеньян, Южная Корея, Евросоюз, ООН
19:57 05.11.2022
 
ЕС считает, что международное сообщество должно ответить на действия КНДР

Боррель: ЕС считает, что международное сообщество должно ответить на действия КНДР

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Евросоюз считает опасной эскалацией участившиеся испытания ракет в КНДР, международное сообщество, по мнению Брюсселя, должно дать скоординированный ответ на такие действия, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Действия КНДР требуют решительного и единого ответа международного сообщества. ЕС призывает всех членов ООН и прежде всего членов Совета безопасности в полной мере обеспечить соблюдение санкций, чтобы КНДР не смогла приобретать материалы, знания и финансы для поддержки незаконных оружейных программ", - говорится в заявлении Борреля от имени все стран ЕС.
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Он подчеркнул, что речь идет о беспрецедентном количестве запусков ракет, в том числе баллистических.
Северная Корея с конца сентября проводит многочисленные ракетные испытания, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", и, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17". 2 ноября Пхеньян за сутки в четыре этапа пустил более 20 ракет, одна из которых упала близко от территориальных вод Южной Кореи, а ее траектория была направлена в сторону Юга впервые со времен Корейской войны.
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В миреЖозеп БоррельБрюссельПхеньянЮжная КореяЕвросоюзООН
 
 
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