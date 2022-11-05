https://ria.ru/20221105/deystviya-1829395045.html

ЕС считает, что международное сообщество должно ответить на действия КНДР

ЕС считает, что международное сообщество должно ответить на действия КНДР - РИА Новости, 05.11.2022

ЕС считает, что международное сообщество должно ответить на действия КНДР

Евросоюз считает опасной эскалацией участившиеся испытания ракет в КНДР, международное сообщество, по мнению Брюсселя, должно дать скоординированный ответ на... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T19:57

2022-11-05T19:57

2022-11-05T19:57

в мире

жозеп боррель

брюссель

пхеньян

южная корея

евросоюз

оон

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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Евросоюз считает опасной эскалацией участившиеся испытания ракет в КНДР, международное сообщество, по мнению Брюсселя, должно дать скоординированный ответ на такие действия, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Действия КНДР требуют решительного и единого ответа международного сообщества. ЕС призывает всех членов ООН и прежде всего членов Совета безопасности в полной мере обеспечить соблюдение санкций, чтобы КНДР не смогла приобретать материалы, знания и финансы для поддержки незаконных оружейных программ", - говорится в заявлении Борреля от имени все стран ЕС.Он подчеркнул, что речь идет о беспрецедентном количестве запусков ракет, в том числе баллистических.Северная Корея с конца сентября проводит многочисленные ракетные испытания, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", и, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17". 2 ноября Пхеньян за сутки в четыре этапа пустил более 20 ракет, одна из которых упала близко от территориальных вод Южной Кореи, а ее траектория была направлена в сторону Юга впервые со времен Корейской войны.

https://ria.ru/20221104/ispytaniya-1829271526.html

https://ria.ru/20221103/kndr-1829103137.html

брюссель

пхеньян

южная корея

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в мире, жозеп боррель, брюссель, пхеньян, южная корея, евросоюз, оон