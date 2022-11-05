https://ria.ru/20221105/delfiny-1829411871.html

Развожаев сообщил, что выброшенных в море дельфинов еще не нашли

Развожаев сообщил, что выброшенных в море дельфинов еще не нашли - РИА Новости, 05.11.2022

Развожаев сообщил, что выброшенных в море дельфинов еще не нашли

Поиски выброшенных в Севастополе дельфинов пока не дали результатов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T23:16

2022-11-05T23:16

2022-11-05T23:16

михаил развожаев

севастополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Поиски выброшенных в Севастополе дельфинов пока не дали результатов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В среду очевидцы сняли видео, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Развожаев заявил, что их выбросил владелец дельфинария - по его словам, четверо млекопитающих, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе. Утром в четверг был организован поиск дельфинов в акватории. Полиция завела уголовное дело по факту жестокого обращения с животными."Сегодня весь день ученые, неравнодушные севастопольцы и волонтеры вели наблюдения на береговой полосе севастопольских бухт… Каждое сообщение не остается без внимания, но пока результатов нет", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, координируют поисково-наблюдательные мероприятия МЧС, Севприроднадзор, пограничная служба, природоохранная прокуратура Севастополя.При этом губернатор считает, что поиски дельфинов нужно продолжить."Вижу, что идет дискуссия на тему того, что раз дельфины уже 3 день не приплывают к берегу, то значит им хорошо и не надо их искать. Это не совсем так… Возможно, будут случаи обнаружения афалин на мелководье в ослабленном состоянии. Нужно продолжать наблюдать, в особенности с береговой линии", - подчеркнул Развожаев.По его словам, афалины также могут быть обнаружены и за пределами Севастопольской бухты."Научные сотрудники считают, что необходимо продолжать наблюдения, так как первые дни будут самыми сложными для адаптации дельфинов, в случае их обнаружения важно видеть поведение и действия в открытом море, для принятия дальнейших решений", - подчеркнул губернатор города, добавив, что на сегодня именно такой алгоритм действий специалисты считают наиболее целесообразным из-за того, что необходимой реадаптации дельфинов перед выпуском в море не было.

https://ria.ru/20221104/doklad-1829295379.html

севастополь

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

михаил развожаев, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)