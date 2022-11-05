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Киев надеется закрыть "дыру" в бюджете деньгами из-за рубежа, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.11.2022
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Киев надеется закрыть "дыру" в бюджете деньгами из-за рубежа, сообщили СМИ
Киев надеется закрыть "дыру" в бюджете деньгами из-за рубежа, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.11.2022
Киев надеется закрыть "дыру" в бюджете деньгами из-за рубежа, сообщили СМИ
Дефицит госбюджета Украины на 2023 год составляет практически половину от запланированных расходов, перекрывать "дыру" правительство планирует за счет... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T16:35
2022-11-05T16:39
в мире
петр порошенко
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Дефицит госбюджета Украины на 2023 год составляет практически половину от запланированных расходов, перекрывать "дыру" правительство планирует за счет привлечения внешних средств, сообщает телеканал 5.ua, принадлежащий экс-президенту Петру Порошенко.Ранее парламент Украины принял госбюджет на следующий год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (38 миллиардов долларов США)."Накануне народные избранники приняли смету на 2023 год. Бюджет воюющей страны еще называли "бюджетом победы". Абсолютный приоритет финансового документа – безопасность и оборона, на нее заложили половину бюджета. Другая половина, на остальное… И ее правительство планирует закрывать за счет международных партнёров. Потому что в смете огромная дыра на 1,3 триллиона гривен (38 миллиардов долларов США - ред.): ровно половина общей суммы бюджета", - говорится в сообщении телеканала.При этом, как сообщается, доходная часть бюджета оценивается в 1 триллион 329 миллионов гривен (34 миллиарда долларов США), расходы запланированы на уровне 2,580 триллиона гривен (72 миллиарда долларов США). При этом 1,141 триллиона гривен (31,6 миллиарда долларов США) заложили на безопасность и оборону страны, беспрецедентно рекордный показатель, который равен 18% ВВП, "это почти половина всей сметы", указал телеканал.Парламент оставил минимальную заработную плату на уровне 6700 гривен (186 долларов США), не изменен и прожиточный минимум - 2589 гривен (72 доллара США). "Это не те средства, которые могут обеспечить работающего человека всем необходимым. Покупательская способность будет уменьшена", - заявил депутат Рады от партии "Батьківщина" Михаил Цымбалюк в видео, опубликованном телеканалом.В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк отметил, что "зарплата не вырастит на 30%", в то время как показатель инфляции заложен на уровне 28%.
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в мире, петр порошенко, сша, украина, киев
В мире, Петр Порошенко, США, Украина, Киев
16:35 05.11.2022 (обновлено: 16:39 05.11.2022)
 
Киев надеется закрыть "дыру" в бюджете деньгами из-за рубежа, сообщили СМИ

5.ua: Киев хочет покрыть почти 50 процентов расходов бюджета деньгами из-за рубежа

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Денежные купюры и монеты США и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Дефицит госбюджета Украины на 2023 год составляет практически половину от запланированных расходов, перекрывать "дыру" правительство планирует за счет привлечения внешних средств, сообщает телеканал 5.ua, принадлежащий экс-президенту Петру Порошенко.
Ранее парламент Украины принял госбюджет на следующий год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (38 миллиардов долларов США).
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"Накануне народные избранники приняли смету на 2023 год. Бюджет воюющей страны еще называли "бюджетом победы". Абсолютный приоритет финансового документа – безопасность и оборона, на нее заложили половину бюджета. Другая половина, на остальное… И ее правительство планирует закрывать за счет международных партнёров. Потому что в смете огромная дыра на 1,3 триллиона гривен (38 миллиардов долларов США - ред.): ровно половина общей суммы бюджета", - говорится в сообщении телеканала.
При этом, как сообщается, доходная часть бюджета оценивается в 1 триллион 329 миллионов гривен (34 миллиарда долларов США), расходы запланированы на уровне 2,580 триллиона гривен (72 миллиарда долларов США). При этом 1,141 триллиона гривен (31,6 миллиарда долларов США) заложили на безопасность и оборону страны, беспрецедентно рекордный показатель, который равен 18% ВВП, "это почти половина всей сметы", указал телеканал.
Парламент оставил минимальную заработную плату на уровне 6700 гривен (186 долларов США), не изменен и прожиточный минимум - 2589 гривен (72 доллара США). "Это не те средства, которые могут обеспечить работающего человека всем необходимым. Покупательская способность будет уменьшена", - заявил депутат Рады от партии "Батьківщина" Михаил Цымбалюк в видео, опубликованном телеканалом.
В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк отметил, что "зарплата не вырастит на 30%", в то время как показатель инфляции заложен на уровне 28%.
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