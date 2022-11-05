https://ria.ru/20221105/bmp-1829359161.html

СМИ: ВС России уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после передачи Киеву

СМИ: ВС России уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после передачи Киеву - РИА Новости, 05.11.2022

СМИ: ВС России уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после передачи Киеву

Российская армия уничтожила в Донбассе пять греческих БМП сразу после того, как их передали украинской стороне, пишут греческие СМИ. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T15:11

2022-11-05T15:11

2022-11-05T17:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

греция

бмп-1

дмитрий кулеба

никос дендиас

кириакос мицотакис

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АФИНЫ, 5 ноя — РИА Новости. Российская армия уничтожила в Донбассе пять греческих БМП сразу после того, как их передали украинской стороне, пишут греческие СМИ.По информации портала iskra.gr, это произошло 28 октября, когда российские войска подавили украинское наступление в районе села Берестовое в Харьковской области."В результате 150 украинских солдат погибли или получили ранения, были уничтожены один танк и пять БМП-1 <...>, четыре бронетранспортера и девять пикапов, переоборудованных в боевые машины", — говорится в публикации.Там отмечается, что БМП попали под удар артиллерии и 152-миллиметровых ракет "Краснополь".В статье подчеркивается, что полученные от Греции машины были серьезным подкреплением для ВСУ — поскольку они были в отличном состоянии, их сразу выдвинули на передовую. Кроме того, пишет iskra.gr, Греция передала Украине реактивные системы залпового огня РМ-70. Они действуют в основном в районе Херсона, две из них уже уничтожены.Портал pronews.gr, со своей стороны, отмечает, что греческую технику не успели даже перекрасить."Греческим военным больно на сердце, когда они видят, как БМП-1 горят как факелы на украинских равнинах, обслуживая режим Зеленского. На одном из них до сих пор стоит символика (греческой армии. — Прим. ред.) В бой их отправили в такой спешке, что даже не успели ни покрасить, ни убрать эмблему, настолько ее "уважают" в правительстве и руководстве вооруженными силами. Позже, видимо, была неуклюжая попытка ее стереть, при этом еще добавили украинский трезубец", — говорится в статье.Автор добавляет, что греческие острова, с которых вывели БМП-1, так и остались неприкрытыми. Это признал премьер-министр Кириакос Мицотакис, отправивший Зеленскому греческое оружие.Отставной бригадный генерал, в подчинении которого на острове в восточной части Эгейского моря были эти БМП, рассказал pronews.gr, что военные с трудом добивались поставок запчастей. Но они мгновенно появились, когда машины решили отправить на Украину."Мы приложили сверхчеловеческие усилия, чтобы поддерживать их в отличном рабочем состоянии, чтобы они могли бесплатно отдать их Зеленскому. Аккумуляторов у нас не было <…> Но прежде чем БМП забрали из войск и отправили на Украину, волшебным образом появились два автомобиля с аккумуляторами и заменили все старые", — сказал военный.Греция обязалась отправить на Украину 40 бронированных машин пехоты восточногерманского производства типа БМП-1, полученных в 1994 году. Взамен Германия обещала предоставить равное количество БМП Marder. По состоянию на 28 октября Афины получили уже десять таких машин.На этой неделе президент Греции Катерина Сакелларопулу и министр обороны Никос Панайотопулос побывали в Киеве, где состоялась церемония передачи БМП-1 украинским войскам. При этом, как утверждают греческие СМИ, США требуют от союзников и партнеров отправлять киевскому режиму все больше оружия.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт на Украине, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221031/ukraina-1828019304.html

https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html

https://ria.ru/20221101/oruzhie-1828108266.html

https://ria.ru/20221003/komandovanie-1820608737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, греция, бмп-1, дмитрий кулеба, никос дендиас, кириакос мицотакис