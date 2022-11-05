https://ria.ru/20221105/blinken-1829372551.html

Блинкен призвал Израиль и Палестину к срочной деэскалации напряженности

Блинкен призвал Израиль и Палестину к срочной деэскалации напряженности - РИА Новости, 05.11.2022

Блинкен призвал Израиль и Палестину к срочной деэскалации напряженности

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которого призвал израильские и палестинские власти... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T16:52

2022-11-05T16:52

2022-11-05T16:52

в мире

энтони блинкен

махмуд аббас

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ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которого призвал израильские и палестинские власти срочно приступить к деэскалации напряженности на Западном берегу реки Иордан, заявила в субботу пресс-служба госдепартамента."Госсекретарь подчеркнул глубокую обеспокоенность ситуацией на Западном берегу, в том числе обострением напряженности, насилием и гибелью как палестинцев, так и израильтян, и подчеркнул необходимость срочной деэскалации ситуации всеми сторонами", - говорится в распространенном заявлении американского дипведомства.Помимо этого, как отмечается, Блинкен обсудил с Аббасом "совместные усилия по улучшению качества жизни палестинского народа, а также укреплению его безопасности и свободы"."Госсекретарь США также подтвердил приверженность США решению (конфликта Израиля и Палестины – ред.) на основе принципа сосуществования двух государств", - следует из заявления.Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

https://ria.ru/20221103/ssha-1828835535.html

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палестина

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в мире, энтони блинкен, махмуд аббас, израиль, палестина, сша