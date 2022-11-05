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Первый зампред правительства Якутии станет заместителем главы Мариуполя - РИА Новости, 05.11.2022
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Первый зампред правительства Якутии станет заместителем главы Мариуполя
Первый зампред правительства Якутии станет заместителем главы Мариуполя - РИА Новости, 05.11.2022
Первый зампред правительства Якутии станет заместителем главы Мариуполя
Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Бердников переходит на работу в ДНР на должность первого замглавы Мариуполя, сообщил глава Якутии Айсен Николаев. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T05:25
2022-11-05T05:25
россия
политика
айсен николаев
донецкая народная республика
мариуполь
якутск
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ЯКУТСК, 5 ноя - РИА Новости. Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Бердников переходит на работу в ДНР на должность первого замглавы Мариуполя, сообщил глава Якутии Айсен Николаев."По просьбе федеральных властей и руководства Донецкой Народной Республики Дмитрий Викторович Бердников переходит на работу первым заместителем главы города Мариуполь ДНР", - написал Николаев в Telegram-канале.По словам главы республики, Бердников будет заниматься вопросами восстановления города.В правительстве Якутии Бердников курировал вопросы строительства Ленского моста. Также руководил восстановлением села Бясь-Кюель, пострадавшего от лесных пожаров. Николаев отметил, что он также участвовал в восстановлении подшефного Якутии города Кировское в ДНР."Мы с Дмитрием хорошо знаем друг друга с тех пор, как в одно время возглавляли столицы наших субъектов - города Якутск и Иркутск. Уверен, что и на новой должности он справится со всеми стоящими перед ним задачами", - добавил глава Якутии.
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россия, политика, айсен николаев, донецкая народная республика, мариуполь, якутск
Россия, Политика, Айсен Николаев, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Якутск
05:25 05.11.2022
 
Первый зампред правительства Якутии станет заместителем главы Мариуполя

Глава Якутии Николаев: первый вице-премьер Якутии Бердников станет замглавы Мариуполя

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела при въезде в Мариуполь
Стела при въезде в Мариуполь - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
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Стела при въезде в Мариуполь. Архивное фото
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ЯКУТСК, 5 ноя - РИА Новости. Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Бердников переходит на работу в ДНР на должность первого замглавы Мариуполя, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
"По просьбе федеральных властей и руководства Донецкой Народной Республики Дмитрий Викторович Бердников переходит на работу первым заместителем главы города Мариуполь ДНР", - написал Николаев в Telegram-канале.
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По словам главы республики, Бердников будет заниматься вопросами восстановления города.
В правительстве Якутии Бердников курировал вопросы строительства Ленского моста. Также руководил восстановлением села Бясь-Кюель, пострадавшего от лесных пожаров. Николаев отметил, что он также участвовал в восстановлении подшефного Якутии города Кировское в ДНР.
"Мы с Дмитрием хорошо знаем друг друга с тех пор, как в одно время возглавляли столицы наших субъектов - города Якутск и Иркутск. Уверен, что и на новой должности он справится со всеми стоящими перед ним задачами", - добавил глава Якутии.
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