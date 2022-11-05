https://ria.ru/20221105/berdnikov-1829309059.html
Первый зампред правительства Якутии станет заместителем главы Мариуполя
Первый зампред правительства Якутии станет заместителем главы Мариуполя - РИА Новости, 05.11.2022
Первый зампред правительства Якутии станет заместителем главы Мариуполя
Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Бердников переходит на работу в ДНР на должность первого замглавы Мариуполя, сообщил глава Якутии Айсен Николаев. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T05:25
2022-11-05T05:25
2022-11-05T05:25
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политика
айсен николаев
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мариуполь
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ЯКУТСК, 5 ноя - РИА Новости. Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Бердников переходит на работу в ДНР на должность первого замглавы Мариуполя, сообщил глава Якутии Айсен Николаев."По просьбе федеральных властей и руководства Донецкой Народной Республики Дмитрий Викторович Бердников переходит на работу первым заместителем главы города Мариуполь ДНР", - написал Николаев в Telegram-канале.По словам главы республики, Бердников будет заниматься вопросами восстановления города.В правительстве Якутии Бердников курировал вопросы строительства Ленского моста. Также руководил восстановлением села Бясь-Кюель, пострадавшего от лесных пожаров. Николаев отметил, что он также участвовал в восстановлении подшефного Якутии города Кировское в ДНР."Мы с Дмитрием хорошо знаем друг друга с тех пор, как в одно время возглавляли столицы наших субъектов - города Якутск и Иркутск. Уверен, что и на новой должности он справится со всеми стоящими перед ним задачами", - добавил глава Якутии.
https://ria.ru/20221102/dnr-1828552658.html
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россия, политика, айсен николаев, донецкая народная республика, мариуполь, якутск
Россия, Политика, Айсен Николаев, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Якутск
Первый зампред правительства Якутии станет заместителем главы Мариуполя
Глава Якутии Николаев: первый вице-премьер Якутии Бердников станет замглавы Мариуполя