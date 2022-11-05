08:56 05.11.2022 (обновлено: 11:13 05.11.2022)
"Катастрофа". В Сети ужаснулись заявлению Бербок о Путине
Пользователи Twitter призвали уволить главу МИД Германии Бербок за слова о Путине
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин упускает шанс остановить конфликт на Украине.
"Подайте скорее в отставку! С каждым день мне все более стыдно за Германию и за должность, которую вы занимаете", — написал один из комментаторов.
"Подайте скорее в отставку! С каждым день мне все более стыдно за Германию и за должность, которую вы занимаете", — написал один из комментаторов.
"Именно ваша вызывающая позиция априори отвергает любую дипломатическую инициативу, именно вы виновны в том, что мирные усилия не продвигаются вперед", — поддержал другой.
"Госпожа Бербок, ваши плохие политические манеры могут быть только из-за вашей необразованности. Для того чтобы быть главой МИД, нужно много изучать дипломатию в университете, сегодня вы выставляете себя неподготовленным дипломатом", — добавил третий.
"Каждый божий день с этим немецким правительством — это катастрофа", — поделился мнением еще один пользователь.
"Вы разжигаете конфликт на Украине поставками вооружений, предаете свой народ и служите Америке", — возмутился читатель.
"Вы также говорили о саботаже трубопроводов "Северный поток"? Нет, конечно. Так можно говорить, только когда речь идет об Украине", — заключили читатели.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
"Госпожа Бербок, ваши плохие политические манеры могут быть только из-за вашей необразованности. Для того чтобы быть главой МИД, нужно много изучать дипломатию в университете, сегодня вы выставляете себя неподготовленным дипломатом", — добавил третий.
"Каждый божий день с этим немецким правительством — это катастрофа", — поделился мнением еще один пользователь.
"Вы разжигаете конфликт на Украине поставками вооружений, предаете свой народ и служите Америке", — возмутился читатель.
"Вы также говорили о саботаже трубопроводов "Северный поток"? Нет, конечно. Так можно говорить, только когда речь идет об Украине", — заключили читатели.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.