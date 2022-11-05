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"Катастрофа". В Сети ужаснулись заявлению Бербок о Путине - РИА Новости, 05.11.2022
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"Катастрофа". В Сети ужаснулись заявлению Бербок о Путине
"Катастрофа". В Сети ужаснулись заявлению Бербок о Путине - РИА Новости, 05.11.2022
"Катастрофа". В Сети ужаснулись заявлению Бербок о Путине
Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин упускает шанс остановить конфликт на РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T08:56
2022-11-05T11:13
в мире
анналена бербок
владимир путин
россия
украина
германия
мид германии
северный поток
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин упускает шанс остановить конфликт на Украине. "Подайте скорее в отставку! С каждым день мне все более стыдно за Германию и за должность, которую вы занимаете", — написал один из комментаторов. "Именно ваша вызывающая позиция априори отвергает любую дипломатическую инициативу, именно вы виновны в том, что мирные усилия не продвигаются вперед", — поддержал другой. "Госпожа Бербок, ваши плохие политические манеры могут быть только из-за вашей необразованности. Для того чтобы быть главой МИД, нужно много изучать дипломатию в университете, сегодня вы выставляете себя неподготовленным дипломатом", — добавил третий. "Каждый божий день с этим немецким правительством — это катастрофа", — поделился мнением еще один пользователь. "Вы разжигаете конфликт на Украине поставками вооружений, предаете свой народ и служите Америке", — возмутился читатель. "Вы также говорили о саботаже трубопроводов "Северный поток"? Нет, конечно. Так можно говорить, только когда речь идет об Украине", — заключили читатели. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221103/germaniya-1828978806.html
https://ria.ru/20221025/protesty-1826410998.html
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украина
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в мире, анналена бербок, владимир путин, россия, украина, германия, мид германии, северный поток
В мире, Анналена Бербок, Владимир Путин, Россия, Украина, Германия, МИД Германии, Северный поток
08:56 05.11.2022 (обновлено: 11:13 05.11.2022)
 
"Катастрофа". В Сети ужаснулись заявлению Бербок о Путине

Пользователи Twitter призвали уволить главу МИД Германии Бербок за слова о Путине

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин упускает шанс остановить конфликт на Украине.

"Подайте скорее в отставку! С каждым день мне все более стыдно за Германию и за должность, которую вы занимаете", — написал один из комментаторов.
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"Именно ваша вызывающая позиция априори отвергает любую дипломатическую инициативу, именно вы виновны в том, что мирные усилия не продвигаются вперед", — поддержал другой.

"Госпожа Бербок, ваши плохие политические манеры могут быть только из-за вашей необразованности. Для того чтобы быть главой МИД, нужно много изучать дипломатию в университете, сегодня вы выставляете себя неподготовленным дипломатом", — добавил третий.

"Каждый божий день с этим немецким правительством — это катастрофа", — поделился мнением еще один пользователь.

"Вы разжигаете конфликт на Украине поставками вооружений, предаете свой народ и служите Америке", — возмутился читатель.

"Вы также говорили о саботаже трубопроводов "Северный поток"? Нет, конечно. Так можно говорить, только когда речь идет об Украине", — заключили читатели.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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В миреАнналена БербокВладимир ПутинРоссияУкраинаГерманияМИД ГерманииСеверный поток
 
 
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