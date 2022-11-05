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Добровольцы — байкеры "Ночных волков" направились в ДНР - РИА Новости, 05.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/baykery-1829300131.html
Добровольцы — байкеры "Ночных волков" направились в ДНР
Добровольцы — байкеры "Ночных волков" направились в ДНР - РИА Новости, 05.11.2022
Добровольцы — байкеры "Ночных волков" направились в ДНР
Добровольцы мотоклуба "Ночные волки" направились в ДНР и встретили День народного единства на передовой, сообщается на сайте клуба. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T00:50
2022-11-05T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
милорад додик
ахра авидзба
донецкая народная республика
луганская народная республика
евросоюз
россия
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Добровольцы мотоклуба "Ночные волки" направились в ДНР и встретили День народного единства на передовой, сообщается на сайте клуба.Интернациональный отряд "Пятнашка" закреплен под городом Авдеевка в пригороде Донецка. Его командир и создатель Ахра Авидзба участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в районе Дебальцева и в донецком аэропорту.День народного единства отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в 2004 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В этот день Русская православная церковь отмечает памятный день Казанской иконы Богородицы.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав России.Милорад Додик в ночь на 3 октября провозгласил свою победу на выборах президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) и пообещал поддерживать сотрудничество с Сербией, Россией и Венгрией. После выборов он рассказал о прямом вмешательстве представителей ЕС и США в волеизъявление граждан, накануне дня голосования глава постоянной делегации ЕС в БиГ Йохан Саттлер обнародовал заявление, в котором призвал граждан голосовать за перемены, чтобы "перестать быть в положении заложников". Посол США Майкл Мерфи также призвал граждан как можно активнее участвовать в волеизъявлении, чтобы "выбрать кого-то другого", если нынешние власти не устраивают.
https://ria.ru/20221026/medpomosch-1827047057.html
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в мире, милорад додик, ахра авидзба, донецкая народная республика, луганская народная республика, евросоюз, россия, русская православная церковь, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Милорад Додик, Ахра Авидзба, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Евросоюз, Россия, Русская православная церковь, Владимир Путин
00:50 05.11.2022 (обновлено: 09:53 05.11.2022)
 
Добровольцы — байкеры "Ночных волков" направились в ДНР

Добровольцы "Ночных волков" поехали в ДНР и встретили День народного единства на фронте

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкБоец в Донбассе
Боец в Донбассе - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Добровольцы мотоклуба "Ночные волки" направились в ДНР и встретили День народного единства на передовой, сообщается на сайте клуба.

"День народного единства "Ночные волки" встречают на передовой в добровольческом батальоне "Пятнашка" и поздравляют страну с этим промыслительным праздником!.. "Ночные Волки" поздравляют также (президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины. — Прим. ред.) Милорада Додика и всех наших сербских, словацких и европейских друзей и желают им единства и стойкости! Пусть наступающее торжество этого праздника станет для России спасением!" — говорится в сообщении. Добровольцы — члены клуба ранее были включены в состав интербатальона "Пятнашка" ДНР.

Интернациональный отряд "Пятнашка" закреплен под городом Авдеевка в пригороде Донецка. Его командир и создатель Ахра Авидзба участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в районе Дебальцева и в донецком аэропорту.
День народного единства отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в 2004 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В этот день Русская православная церковь отмечает памятный день Казанской иконы Богородицы.
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Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав России.
Милорад Додик в ночь на 3 октября провозгласил свою победу на выборах президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) и пообещал поддерживать сотрудничество с Сербией, Россией и Венгрией. После выборов он рассказал о прямом вмешательстве представителей ЕС и США в волеизъявление граждан, накануне дня голосования глава постоянной делегации ЕС в БиГ Йохан Саттлер обнародовал заявление, в котором призвал граждан голосовать за перемены, чтобы "перестать быть в положении заложников". Посол США Майкл Мерфи также призвал граждан как можно активнее участвовать в волеизъявлении, чтобы "выбрать кого-то другого", если нынешние власти не устраивают.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМилорад ДодикАхра АвидзбаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕвросоюзРоссияРусская православная церковьВладимир Путин
 
 
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