https://ria.ru/20221105/baykery-1829300131.html

Добровольцы — байкеры "Ночных волков" направились в ДНР

Добровольцы — байкеры "Ночных волков" направились в ДНР - РИА Новости, 05.11.2022

Добровольцы — байкеры "Ночных волков" направились в ДНР

Добровольцы мотоклуба "Ночные волки" направились в ДНР и встретили День народного единства на передовой, сообщается на сайте клуба. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T00:50

2022-11-05T00:50

2022-11-05T09:53

специальная военная операция на украине

в мире

милорад додик

ахра авидзба

донецкая народная республика

луганская народная республика

евросоюз

россия

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Добровольцы мотоклуба "Ночные волки" направились в ДНР и встретили День народного единства на передовой, сообщается на сайте клуба.Интернациональный отряд "Пятнашка" закреплен под городом Авдеевка в пригороде Донецка. Его командир и создатель Ахра Авидзба участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в районе Дебальцева и в донецком аэропорту.День народного единства отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в 2004 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В этот день Русская православная церковь отмечает памятный день Казанской иконы Богородицы.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав России.Милорад Додик в ночь на 3 октября провозгласил свою победу на выборах президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) и пообещал поддерживать сотрудничество с Сербией, Россией и Венгрией. После выборов он рассказал о прямом вмешательстве представителей ЕС и США в волеизъявление граждан, накануне дня голосования глава постоянной делегации ЕС в БиГ Йохан Саттлер обнародовал заявление, в котором призвал граждан голосовать за перемены, чтобы "перестать быть в положении заложников". Посол США Майкл Мерфи также призвал граждан как можно активнее участвовать в волеизъявлении, чтобы "выбрать кого-то другого", если нынешние власти не устраивают.

https://ria.ru/20221026/medpomosch-1827047057.html

https://ria.ru/20221104/spetsoperatsiya-1829230681.html

донецкая народная республика

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в мире, милорад додик, ахра авидзба, донецкая народная республика, луганская народная республика, евросоюз, россия, русская православная церковь, владимир путин