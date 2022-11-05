00:50 05.11.2022 (обновлено: 09:53 05.11.2022)
Добровольцы — байкеры "Ночных волков" направились в ДНР
Добровольцы "Ночных волков" поехали в ДНР и встретили День народного единства на фронте
Боец в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Добровольцы мотоклуба "Ночные волки" направились в ДНР и встретили День народного единства на передовой, сообщается на сайте клуба.
"День народного единства "Ночные волки" встречают на передовой в добровольческом батальоне "Пятнашка" и поздравляют страну с этим промыслительным праздником!.. "Ночные Волки" поздравляют также (президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины. — Прим. ред.) Милорада Додика и всех наших сербских, словацких и европейских друзей и желают им единства и стойкости! Пусть наступающее торжество этого праздника станет для России спасением!" — говорится в сообщении. Добровольцы — члены клуба ранее были включены в состав интербатальона "Пятнашка" ДНР.
Интернациональный отряд "Пятнашка" закреплен под городом Авдеевка в пригороде Донецка. Его командир и создатель Ахра Авидзба участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в районе Дебальцева и в донецком аэропорту.
День народного единства отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в 2004 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В этот день Русская православная церковь отмечает памятный день Казанской иконы Богородицы.
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