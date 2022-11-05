https://ria.ru/20221105/bayden-1829309360.html

Байден оговорился, что General Motors перейдет на электрокары "к 3035 году"

Байден оговорился, что General Motors перейдет на электрокары "к 3035 году" - РИА Новости, 05.11.2022

Байден оговорился, что General Motors перейдет на электрокары "к 3035 году"

Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что крупнейший автопроизводитель страны компания General Motors полностью перейдет на электромобили "к 3035 году". РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T05:55

2022-11-05T05:55

2022-11-05T05:55

авто

джо байден

сша

калифорния

general motors

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820802637_0:40:3022:1739_1920x0_80_0_0_62cee191de937b8aab098583ff6902d7.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что крупнейший автопроизводитель страны компания General Motors полностью перейдет на электромобили "к 3035 году".Перед этим в той же речи американский президент сначала спутал гендиректора General Motors с судьей Верховного суда США Эми Кони Барретт, но успел исправиться.В январе 2021 General Motors заявила, что General Motors планирует к 2035 году выпускать исключительно электромобили. В ноябре спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри заявил, что к 2035 году в США будут продаваться только электромобили.

https://ria.ru/20221105/ssha-1829304728.html

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, джо байден, сша, калифорния, general motors, в мире