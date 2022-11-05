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Байден оговорился, что General Motors перейдет на электрокары "к 3035 году" - РИА Новости, 05.11.2022
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Байден оговорился, что General Motors перейдет на электрокары "к 3035 году"
Байден оговорился, что General Motors перейдет на электрокары "к 3035 году" - РИА Новости, 05.11.2022
Байден оговорился, что General Motors перейдет на электрокары "к 3035 году"
Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что крупнейший автопроизводитель страны компания General Motors полностью перейдет на электромобили "к 3035 году". РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T05:55
2022-11-05T05:55
авто
джо байден
сша
калифорния
general motors
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что крупнейший автопроизводитель страны компания General Motors полностью перейдет на электромобили "к 3035 году".Перед этим в той же речи американский президент сначала спутал гендиректора General Motors с судьей Верховного суда США Эми Кони Барретт, но успел исправиться.В январе 2021 General Motors заявила, что General Motors планирует к 2035 году выпускать исключительно электромобили. В ноябре спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри заявил, что к 2035 году в США будут продаваться только электромобили.
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авто, джо байден, сша, калифорния, general motors, в мире
Авто, Джо Байден, США, Калифорния, General Motors, В мире
05:55 05.11.2022
 
Байден оговорился, что General Motors перейдет на электрокары "к 3035 году"

Байден оговорился, что General Motors полностью перейдет на электромобили "к 3035 году"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что крупнейший автопроизводитель страны компания General Motors полностью перейдет на электромобили "к 3035 году".
"Генеральный директор General Motors (Мэри - ред.) Барра подала иск на штат Калифорния, потому что у вас более высокий стандарт выбросов, чем в остальной части страны ... Она позвонила мне и сказала, что они станут полностью электрическими к 3035 году", - сказал Байден в ходе выступления в Калифорнии, которое транслировали американские телеканалы.
Перед этим в той же речи американский президент сначала спутал гендиректора General Motors с судьей Верховного суда США Эми Кони Барретт, но успел исправиться.
В январе 2021 General Motors заявила, что General Motors планирует к 2035 году выпускать исключительно электромобили. В ноябре спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри заявил, что к 2035 году в США будут продаваться только электромобили.
Выступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
02:36
Байден заявил, что настроен оптимистично перед выборами в конгресс США
 
АвтоДжо БайденСШАКалифорнияGeneral MotorsВ мире
 
 
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