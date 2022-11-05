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Байден оговорился, что General Motors перейдет на электрокары "к 3035 году"
Байден оговорился, что General Motors перейдет на электрокары "к 3035 году" - РИА Новости, 05.11.2022
Байден оговорился, что General Motors перейдет на электрокары "к 3035 году"
Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что крупнейший автопроизводитель страны компания General Motors полностью перейдет на электромобили "к 3035 году". РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T05:55
2022-11-05T05:55
2022-11-05T05:55
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что крупнейший автопроизводитель страны компания General Motors полностью перейдет на электромобили "к 3035 году".Перед этим в той же речи американский президент сначала спутал гендиректора General Motors с судьей Верховного суда США Эми Кони Барретт, но успел исправиться.В январе 2021 General Motors заявила, что General Motors планирует к 2035 году выпускать исключительно электромобили. В ноябре спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри заявил, что к 2035 году в США будут продаваться только электромобили.
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Байден оговорился, что General Motors перейдет на электрокары "к 3035 году"
Байден оговорился, что General Motors полностью перейдет на электромобили "к 3035 году"