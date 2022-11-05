https://ria.ru/20221105/bayden-1829305780.html

В США предложили "убрать" Байдена из-за "разложения мозга"

В США предложили "убрать" Байдена из-за "разложения мозга" - РИА Новости, 05.11.2022

В США предложили "убрать" Байдена из-за "разложения мозга"

Автор портала American Thinker Андреа Уидбург назвала президента США Джо Байдена "прогнившим" политиком и призвала к его отставке. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T03:01

2022-11-05T03:01

2022-11-05T03:01

в мире

джо байден

сша

камала харрис

ливия

сирия

барак обама

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Автор портала American Thinker Андреа Уидбург назвала президента США Джо Байдена "прогнившим" политиком и призвала к его отставке.По мнению автора публикации, надежды демократов на сохранение контроля над палатой представителей тщетны, а предвыборные выступления Байдена лишь усугубили положение его партии."Я говорю это лишь потому, что прогнивший, недееспособный, коррумпированный до мозга костей Байден прямо сейчас глядит на нас с экранов и якобы возглавляет нашу нацию", — написала Уидбург.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл свою соратницу Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20221104/amerikantsy-1829242257.html

https://ria.ru/20221104/bayden-1829171302.html

сша

ливия

сирия

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Максим Горбачев

в мире, джо байден, сша, камала харрис, ливия, сирия, барак обама