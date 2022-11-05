В США предложили "убрать" Байдена из-за "разложения мозга"
Автор American Thinker Уидбург назвала Байдена прогнившим и недееспособным политиком
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Автор портала American Thinker Андреа Уидбург назвала президента США Джо Байдена "прогнившим" политиком и призвала к его отставке.
"В последние пару дней мы увидели, что мозг Байдена разлагается, в то время как его тело продолжает жить. Говоря в микрофон в режиме реального времени, он лжет, выдумывает факты из "собственной жизни" и несет непонятную чушь", — заявила обозреватель.
По мнению автора публикации, надежды демократов на сохранение контроля над палатой представителей тщетны, а предвыборные выступления Байдена лишь усугубили положение его партии.
"Я говорю это лишь потому, что прогнивший, недееспособный, коррумпированный до мозга костей Байден прямо сейчас глядит на нас с экранов и якобы возглавляет нашу нацию", — написала Уидбург.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл свою соратницу Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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