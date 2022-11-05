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В США предложили "убрать" Байдена из-за "разложения мозга" - РИА Новости, 05.11.2022
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В США предложили "убрать" Байдена из-за "разложения мозга"
В США предложили "убрать" Байдена из-за "разложения мозга" - РИА Новости, 05.11.2022
В США предложили "убрать" Байдена из-за "разложения мозга"
Автор портала American Thinker Андреа Уидбург назвала президента США Джо Байдена "прогнившим" политиком и призвала к его отставке. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T03:01
2022-11-05T03:01
в мире
джо байден
сша
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ливия
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Автор портала American Thinker Андреа Уидбург назвала президента США Джо Байдена "прогнившим" политиком и призвала к его отставке.По мнению автора публикации, надежды демократов на сохранение контроля над палатой представителей тщетны, а предвыборные выступления Байдена лишь усугубили положение его партии."Я говорю это лишь потому, что прогнивший, недееспособный, коррумпированный до мозга костей Байден прямо сейчас глядит на нас с экранов и якобы возглавляет нашу нацию", — написала Уидбург.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл свою соратницу Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20221104/amerikantsy-1829242257.html
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в мире, джо байден, сша, камала харрис, ливия, сирия, барак обама
В мире, Джо Байден, США, Камала Харрис, Ливия, Сирия, Барак Обама
03:01 05.11.2022
 
В США предложили "убрать" Байдена из-за "разложения мозга"

Автор American Thinker Уидбург назвала Байдена прогнившим и недееспособным политиком

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Автор портала American Thinker Андреа Уидбург назвала президента США Джо Байдена "прогнившим" политиком и призвала к его отставке.

"В последние пару дней мы увидели, что мозг Байдена разлагается, в то время как его тело продолжает жить. Говоря в микрофон в режиме реального времени, он лжет, выдумывает факты из "собственной жизни" и несет непонятную чушь", — заявила обозреватель.

По мнению автора публикации, надежды демократов на сохранение контроля над палатой представителей тщетны, а предвыборные выступления Байдена лишь усугубили положение его партии.
"Я говорю это лишь потому, что прогнивший, недееспособный, коррумпированный до мозга костей Байден прямо сейчас глядит на нас с экранов и якобы возглавляет нашу нацию", — написала Уидбург.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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"Были бы мозги". Американцев возмутил заработок Байдена до президентства
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл свою соратницу Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреДжо БайденСШАКамала ХаррисЛивияСирияБарак Обама
 
 
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