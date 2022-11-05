https://ria.ru/20221105/babaeva-1829359791.html

Журналистку Бабаеву похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище

Журналистку Бабаеву похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 05.11.2022

Журналистку Бабаеву похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище

Погибшую журналистку, руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светлану Бабаеву похоронят во вторник, 8 ноября, на Троекуровском... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T15:20

2022-11-05T15:20

2022-11-05T15:20

общество

симферополь

москва

светлана бабаева

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Погибшую журналистку, руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светлану Бабаеву похоронят во вторник, 8 ноября, на Троекуровском кладбище, церемония прощания начнётся в 13.00 мск, сообщили РИА Новости в руководстве медиагруппы.Бабаева погибла 28 октября в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. В минувший четверг прошла церемония прощания со Светланой в Симферополе.Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили её коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, окончила юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики.С 2004 по 2006 годы была руководителем представительства РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в газете "Московские новости", затем шеф-редактором журнала "Профиль".В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США.В 2012-2013 годах - заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости".Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика.В 2013-2016 годах Светлана работала главным редактором интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года - руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

https://ria.ru/20221103/babaeva-1828967598.html

https://ria.ru/20221028/gibel-1827664387.html

https://ria.ru/20221029/babaeva-1827771200.html

симферополь

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, симферополь, москва, светлана бабаева