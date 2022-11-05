19:36 05.11.2022 (обновлено: 23:06 05.11.2022)
В Госдуме призвали США вернуть России Аляску
Депутат Тумусов призвал вернуть России Аляску в ответ на статью WSJ про остров Врангеля
© РИА Новости / Татьяна Лукьянова / Перейти в медиабанкАляска: поселения потомков первых русских поселенцев
Аляска: поселения потомков первых русских поселенцев. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Остров Врангеля — российская территория, которую ни при каких условиях не отдадут США, заявил депутат Госдумы Федот Тумусов в беседе с "Газетой.ру".
Так он прокомментировал статью в WSJ, где остров называется американским.
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"Остров Врангеля — это российская земля. И мы ни пяди родной земли не отдадим. Тем более в Конституции у нас конкретно написано по последним поправкам, что ни одного квадратного метра земли мы не должны отдавать. Это будет государственное преступление. Об этом и речи быть не может", — сказал Тумусов.
Ранее обозреватель Томас Дэнс в статье для Wall Street Journal заявил, что остров Врангеля якобы принадлежит Соединенным Штатам, а Россия удерживает эту территорию с 1924 года. По мнению обозревателя, на острове якобы размешена военная база, которая угрожает суверенитету США.
Остров Врангеля назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Петровича Врангеля. В 1924 году туда прибыла советская канонерская лодка "Красный Октябрь", которая подняла над островом красный флаг. В 1926-м на острове основали первое советское поселение, а суверенитет над этой территорией был закреплен резолюцией правительства СССР.
Сейчас остров Врангеля входит в состав одноименного заповедника и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.