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В Госдуме призвали США вернуть России Аляску - РИА Новости, 05.11.2022
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В Госдуме призвали США вернуть России Аляску
В Госдуме призвали США вернуть России Аляску - РИА Новости, 05.11.2022
В Госдуме призвали США вернуть России Аляску
Остров Врангеля — российская территория, которую ни при каких условиях не отдадут США, заявил депутат Госдумы Федот Тумусов в беседе с "Газетой.ру". РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T19:36
2022-11-05T23:06
в мире
космос - риа наука
федот тумусов
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Остров Врангеля — российская территория, которую ни при каких условиях не отдадут США, заявил депутат Госдумы Федот Тумусов в беседе с "Газетой.ру".Так он прокомментировал статью в WSJ, где остров называется американским."Остров Врангеля — это российская земля. И мы ни пяди родной земли не отдадим. Тем более в Конституции у нас конкретно написано по последним поправкам, что ни одного квадратного метра земли мы не должны отдавать. Это будет государственное преступление. Об этом и речи быть не может", — сказал Тумусов.Ранее обозреватель Томас Дэнс в статье для Wall Street Journal заявил, что остров Врангеля якобы принадлежит Соединенным Штатам, а Россия удерживает эту территорию с 1924 года. По мнению обозревателя, на острове якобы размешена военная база, которая угрожает суверенитету США.Остров Врангеля назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Петровича Врангеля. В 1924 году туда прибыла советская канонерская лодка "Красный Октябрь", которая подняла над островом красный флаг. В 1926-м на острове основали первое советское поселение, а суверенитет над этой территорией был закреплен резолюцией правительства СССР.Сейчас остров Врангеля входит в состав одноименного заповедника и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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в мире, космос - риа наука, федот тумусов, сша, россия, ссср, госдума рф, юнеско
В мире, Космос - РИА Наука, Федот Тумусов, США, Россия, СССР, Госдума РФ, ЮНЕСКО
19:36 05.11.2022 (обновлено: 23:06 05.11.2022)
 
В Госдуме призвали США вернуть России Аляску

Депутат Тумусов призвал вернуть России Аляску в ответ на статью WSJ про остров Врангеля

© РИА Новости / Татьяна Лукьянова / Перейти в медиабанкАляска: поселения потомков первых русских поселенцев
Аляска: поселения потомков первых русских поселенцев - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Татьяна Лукьянова
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Аляска: поселения потомков первых русских поселенцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Остров Врангеля — российская территория, которую ни при каких условиях не отдадут США, заявил депутат Госдумы Федот Тумусов в беседе с "Газетой.ру".
Так он прокомментировал статью в WSJ, где остров называется американским.
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"Остров Врангеля — это российская земля. И мы ни пяди родной земли не отдадим. Тем более в Конституции у нас конкретно написано по последним поправкам, что ни одного квадратного метра земли мы не должны отдавать. Это будет государственное преступление. Об этом и речи быть не может", — сказал Тумусов.
Ранее обозреватель Томас Дэнс в статье для Wall Street Journal заявил, что остров Врангеля якобы принадлежит Соединенным Штатам, а Россия удерживает эту территорию с 1924 года. По мнению обозревателя, на острове якобы размешена военная база, которая угрожает суверенитету США.
Остров Врангеля назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Петровича Врангеля. В 1924 году туда прибыла советская канонерская лодка "Красный Октябрь", которая подняла над островом красный флаг. В 1926-м на острове основали первое советское поселение, а суверенитет над этой территорией был закреплен резолюцией правительства СССР.
Сейчас остров Врангеля входит в состав одноименного заповедника и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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