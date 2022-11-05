https://ria.ru/20221105/alyaska-1829392354.html

В Госдуме призвали США вернуть России Аляску

В Госдуме призвали США вернуть России Аляску - РИА Новости, 05.11.2022

В Госдуме призвали США вернуть России Аляску

Остров Врангеля — российская территория, которую ни при каких условиях не отдадут США, заявил депутат Госдумы Федот Тумусов в беседе с "Газетой.ру". РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T19:36

2022-11-05T19:36

2022-11-05T23:06

в мире

космос - риа наука

федот тумусов

сша

россия

ссср

госдума рф

юнеско

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729622089_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_237d7b011759505951c5426b4bcbb30e.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Остров Врангеля — российская территория, которую ни при каких условиях не отдадут США, заявил депутат Госдумы Федот Тумусов в беседе с "Газетой.ру".Так он прокомментировал статью в WSJ, где остров называется американским."Остров Врангеля — это российская земля. И мы ни пяди родной земли не отдадим. Тем более в Конституции у нас конкретно написано по последним поправкам, что ни одного квадратного метра земли мы не должны отдавать. Это будет государственное преступление. Об этом и речи быть не может", — сказал Тумусов.Ранее обозреватель Томас Дэнс в статье для Wall Street Journal заявил, что остров Врангеля якобы принадлежит Соединенным Штатам, а Россия удерживает эту территорию с 1924 года. По мнению обозревателя, на острове якобы размешена военная база, которая угрожает суверенитету США.Остров Врангеля назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Петровича Врангеля. В 1924 году туда прибыла советская канонерская лодка "Красный Октябрь", которая подняла над островом красный флаг. В 1926-м на острове основали первое советское поселение, а суверенитет над этой территорией был закреплен резолюцией правительства СССР.Сейчас остров Врангеля входит в состав одноименного заповедника и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20221018/alyaska-1824760918.html

https://ria.ru/20220706/ssha-1800714837.html

сша

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, космос - риа наука, федот тумусов, сша, россия, ссср, госдума рф, юнеско