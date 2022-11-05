https://ria.ru/20221105/akhmat-1829299631.html

Командир "Ахмата" заявил о стабилизации ситуации в районе Сватово

Командир "Ахмата" заявил о стабилизации ситуации в районе Сватово - РИА Новости, 05.11.2022

Командир "Ахмата" заявил о стабилизации ситуации в районе Сватово

Обстановка на участке Сватово — Кременная стабилизировалась, заявил РИА Новости заместитель командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T00:32

2022-11-05T00:32

2022-11-05T09:23

специальная военная операция на украине

в мире

апты алаудинов

луганская народная республика

виталий киселев

владимир путин

сватово

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 ноя — РИА Новости. Обстановка на участке Сватово — Кременная стабилизировалась, заявил РИА Новости заместитель командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса управления Народной милиции ЛНР, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов."Сейчас с территории Чеченской Республики продолжают поступать добровольческие отряды. Мы будем наращивать там свои силы и средства. На данный момент продвижение противника жестко остановлено. Ведется детальная работа по выявлению и уничтожению противника на участке Сватово — Кременная — Чернопоповка", — пояснил Алаудинов.В среду полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев подчеркнул, что в районе Кременной и Сватово идут самые ожесточенные бои в ЛНР. По его словам, все попытки ВСУ прощупать оборону приводят к "печальным последствиям" — украинские войска несут большие потери.Кроме того, по информации корреспондентов РИА Новости, инженеры российской группировки войск "Отважные" укрепляли линию обороны Сватово — Кременная, в частности они устанавливали танковые заграждения.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства отметил, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221104/prodvizhenie-1829296572.html

https://ria.ru/20221104/spetsoperatsiya-1829230681.html

луганская народная республика

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в мире, апты алаудинов, луганская народная республика, виталий киселев, владимир путин, сватово, вооруженные силы украины, кременная