https://ria.ru/20221104/zhile-1829275765.html

Бельгия столкнулась с нехваткой жилья для беженцев с Украины

Бельгия столкнулась с нехваткой жилья для беженцев с Украины - РИА Новости, 04.11.2022

Бельгия столкнулась с нехваткой жилья для беженцев с Украины

Бельгия, которая с начала кризиса на Украине приняла уже около 60 тысяч украинских беженцев, сталкивается с нехваткой жилья как для прибывающих украинцев, так и РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T20:13

2022-11-04T20:13

2022-11-04T20:13

в мире

кристиан виганд

бельгия

украина

брюссель

еврокомиссия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40643/97/406439770_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_cd0db2b78619557c6c91bcd292e7e62a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Бельгия, которая с начала кризиса на Украине приняла уже около 60 тысяч украинских беженцев, сталкивается с нехваткой жилья как для прибывающих украинцев, так и для ищущих убежище из других стран, сообщил РИА Новости официальный представитель Федерального агентства по приему лиц, ищущих убежище, (Fedasil) Бенуа Манси."Поиск доступного жилья в Бельгии остается препятствием как для украинских беженцев, так и лиц, прибывающих из других стран", - сказал он.Большинство беженцев по прибытии были размещены в семьях бельгийцев в разных регионах страны, так как власти не располагают достаточным жилищным фондом для обеспечения тысяч прибывающих. Тех, кого не удавалось сразу пристроить в семьи, направляли в центры временного размещения, где они могли находиться ограниченное время.Согласно данным Fedasil, беженцев в основном размещают на временное проживание в бельгийской Фландрии (около 48%) и Валлонии (порядка 33%). Брюссель принял всего порядка 3% прибывших.По словам бельгийского представителя, поток беженцев с Украины снижается. О том, сколько из них возвращается на родину, данных нет.Однако в Бельгии многие принимающие семьи не рассчитывали на столь долгое нахождение украинцев в своих домах. Переселить их проблематично, так как государственные структуры занимаются их расселением только на начальной стадии непосредственно по прибытии на бельгийскую территорию.Многим бельгийцам, принявшим украинцев, приходится самостоятельно заниматься поиском им нового жилья. Ситуация осложняется тем, что арендодатели в Бельгии неохотно сдают жилье беженцам.Телеканал RTBF сообщал о случае, когда сама хозяйка дома была вынуждена переехать из собственного дома из-за невозможности оставаться под одной крышей с семьей с Украины.Сложности возникают и у лиц, остающихся в центрах временного размещения. Так, муниципальные власти брюссельской коммуны Моленбек потребовали закрыть центр по приему беженцев, который был размещен в здании бывшего дома престарелых.Но еще более серьезные проблемы возникают у прибывающих из стран Азии и Африки. В отличие от украинцев, они не получают статус беженца автоматически. Их досье изучаются долгое время и могут быть отклонены. Для ожидающих статус беженца помощь не предусмотрена. В последнее время участились случаи, когда просители статуса беженца, в том числе несовершеннолетние, ночевали прямо на улице из-за нехватки мест в центрах размещения.В Европейской комиссии признали наличие проблем с размещением беженцев и отметили, что находятся в тесном контакте со всеми принимающими украинцев странами союза, однако напомнили, что ЕК активно работает над внедрением в ЕС новой системы предоставления убежища через предложенный ранее на рассмотрение странам союза Пакт о миграции и предоставлении убежища, который, впрочем, до сих пор не согласован."Мы также поддерживаем Бельгию и другие страны ЕС финансово, политически и операционно, ожидаем, что они будут полностью выполнять взятые коллективные обязательства", - заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.В Еврокомиссии ранее заявили, что программа приема украинских беженцев в ЕС будет действовать минимум до марта 2024 года. По словам еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, в настоящее время под временной защитой Евросоюза находятся 4,2 миллиона украинцев.В Бельгии украинские беженцы получают ежемесячную финансовую помощь от государства, размеры которой зависят от региона.

https://ria.ru/20221104/bezhentsy-1829241421.html

https://ria.ru/20221031/bezhentsy-1828232351.html

https://ria.ru/20221028/bezhentsy-1827648593.html

https://ria.ru/20221020/otel-1825345059.html

бельгия

украина

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кристиан виганд, бельгия, украина, брюссель, еврокомиссия, евросоюз