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На Украине вновь поступают жалобы на отключения Starlink, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.11.2022
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На Украине вновь поступают жалобы на отключения Starlink, сообщили СМИ
На Украине вновь поступают жалобы на отключения Starlink, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.11.2022
На Украине вновь поступают жалобы на отключения Starlink, сообщили СМИ
Жалобы на отключения и перебои в работе системы Starlink компании SpaceX предпринимателя Илона Маска на Украине вновь начали поступать с 24 октября, что... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-04T22:12
2022-11-05T00:38
в мире
илон маск
технологии
украина
spacex
министерство обороны сша
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Жалобы на отключения и перебои в работе системы Starlink компании SpaceX предпринимателя Илона Маска на Украине вновь начали поступать с 24 октября, что вызывает обеспокоенность в украинских войсках, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.Один из источников описал новые отключения Starlink, начавшиеся 24 октября, "огромной проблемой" для украинских военных. В связи с этим на Украине опасаются, что могут потерять доступ к интернету, предоставляемому этой системой. По некоторой информации, проблемы возникли из-за недостатка финансирования.Как пишет телеканал, отключение затронуло 1,3 тысячи спутников, которые Украина приобрела в марте.Источник заявил телеканалу, что SpaceX берет с Украины за работу Starlink 2,5 тысячи долларов в месяц за каждый из примерно 1,3 тысяч терминалов, в результате чего сумма к сентябрю составила почти 20 миллионов долларов. На Украине опасаются, что в какой-то момент больше не смогут оплачивать работу системы. При этом основатель SpaceX Илон Маск ранее сообщал, что компания сама платит за работу системы на Украине.В начале октября СМИ сообщали о перебоях в работе Starlink, которые привели к "катастрофическим" потерям связи в украинских войсках в течение несколько недель и вызвали панику среди военных.В середине октября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. Между тем американские СМИ сообщали, что Евросоюз и Пентагон рассматривали возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи в случае возникновения такой необходимости.
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в мире, илон маск, технологии, украина, spacex, министерство обороны сша
В мире, Илон Маск, Технологии, Украина, SpaceX, Министерство обороны США
22:12 04.11.2022 (обновлено: 00:38 05.11.2022)
 
На Украине вновь поступают жалобы на отключения Starlink, сообщили СМИ

CNN: на Украине отключились 1,3 тысячи терминалов Starlink из-за проблем с финансированием

© Фото : Victoria Girgis/Lowell ObservatoryФотография группы галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов. Светлые линии на снимке – спутники системы Starlink
Фотография группы галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов. Светлые линии на снимке – спутники системы Starlink - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Фото : Victoria Girgis/Lowell Observatory
Фотография группы галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов. Светлые линии на снимке – спутники системы Starlink. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Жалобы на отключения и перебои в работе системы Starlink компании SpaceX предпринимателя Илона Маска на Украине вновь начали поступать с 24 октября, что вызывает обеспокоенность в украинских войсках, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Один из источников описал новые отключения Starlink, начавшиеся 24 октября, "огромной проблемой" для украинских военных. В связи с этим на Украине опасаются, что могут потерять доступ к интернету, предоставляемому этой системой. По некоторой информации, проблемы возникли из-за недостатка финансирования.
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 20:29
Украинский министр заявил, что Маск заверил его в поддержке работы Starlink
Как пишет телеканал, отключение затронуло 1,3 тысячи спутников, которые Украина приобрела в марте.
Источник заявил телеканалу, что SpaceX берет с Украины за работу Starlink 2,5 тысячи долларов в месяц за каждый из примерно 1,3 тысяч терминалов, в результате чего сумма к сентябрю составила почти 20 миллионов долларов. На Украине опасаются, что в какой-то момент больше не смогут оплачивать работу системы. При этом основатель SpaceX Илон Маск ранее сообщал, что компания сама платит за работу системы на Украине.
В начале октября СМИ сообщали о перебоях в работе Starlink, которые привели к "катастрофическим" потерям связи в украинских войсках в течение несколько недель и вызвали панику среди военных.
В середине октября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее американские СМИ со ссылкой на документы писали, что компания SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что все же продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине. Между тем американские СМИ сообщали, что Евросоюз и Пентагон рассматривали возможность выделения средств для обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи в случае возникновения такой необходимости.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 09:33
В Киеве заявили, что работа Starlink в стране продолжится
 
В миреИлон МаскТехнологииУкраинаSpaceXМинистерство обороны США
 
 
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