06:03 04.11.2022 (обновлено: 06:14 04.11.2022)
Источник предположил, что поспособствует продлению зерновой сделки
Продлению "зерновой сделки" могут способствовать гарантии для российской агропродукции
© Sputnik / Бурджу Окутан
Сухогруз зерном. Архивное фото
СТАМБУЛ, 4 ноя - РИА Новости. Продлению "зерновой сделки" могут поспособствовать гарантии по выходу российской агропродукции на рынки, заявил РИА Новости источник в Стамбуле.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил 18 октября, что Анкара получила гарантии Вашингтона по выходу российской агропродукции на рынки и призвала США обнародовать это.
"Они (гарантии) могут оказать содействие продлению. Ведь на данный момент один из главных вопросов - это беспрепятственный выход российской агропродукции на рынки", - сказал собеседник агентства.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что серьезнейшие меры по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна в рамках "продуктовой сделки" должны быть приняты в ближайшее время.
Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и переговоров министров обороны двух стран достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ в среду заявило, что Россия, получив при содействии Турции и ООН письменные гарантии Украины, возобновляет участие в "зерновой сделке".
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть "продуктовой сделки", касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября.