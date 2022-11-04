https://ria.ru/20221104/zerno-1829161115.html

Источник предположил, что поспособствует продлению зерновой сделки

Источник предположил, что поспособствует продлению зерновой сделки - РИА Новости, 04.11.2022

Источник предположил, что поспособствует продлению зерновой сделки

Продлению "зерновой сделки" могут поспособствовать гарантии по выходу российской агропродукции на рынки, заявил РИА Новости источник в Стамбуле. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T06:03

2022-11-04T06:03

2022-11-04T06:14

экономика

стамбул

в мире

владимир путин

ибрагим калын

сергей лавров

россия

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806888442_0:13:1226:702_1920x0_80_0_0_126d18f8b580b178a7067167bb9f97e9.jpg

СТАМБУЛ, 4 ноя - РИА Новости. Продлению "зерновой сделки" могут поспособствовать гарантии по выходу российской агропродукции на рынки, заявил РИА Новости источник в Стамбуле.Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил 18 октября, что Анкара получила гарантии Вашингтона по выходу российской агропродукции на рынки и призвала США обнародовать это.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что серьезнейшие меры по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна в рамках "продуктовой сделки" должны быть приняты в ближайшее время.Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и переговоров министров обороны двух стран достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ в среду заявило, что Россия, получив при содействии Турции и ООН письменные гарантии Украины, возобновляет участие в "зерновой сделке".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть "продуктовой сделки", касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221103/zerno-1828939768.html

https://ria.ru/20221103/sdelka-1828928859.html

стамбул

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, стамбул, в мире, владимир путин, ибрагим калын, сергей лавров, россия, турция, оон