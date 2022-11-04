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Россия и КНР могут создать международный заповедник для тигров и леопардов - РИА Новости, 04.11.2022
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Россия и КНР могут создать международный заповедник для тигров и леопардов
Россия и КНР могут создать международный заповедник для тигров и леопардов - РИА Новости, 04.11.2022
Россия и КНР могут создать международный заповедник для тигров и леопардов
Россия и Китай уже в этом году могут подписать соглашение о создании первой трансграничной территории "Земля больших кошек" для сохранения сразу двух видов... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T03:08
2022-11-04T03:10
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
китай
приморский край
хорошие новости
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Россия и Китай уже в этом году могут подписать соглашение о создании первой трансграничной территории "Земля больших кошек" для сохранения сразу двух видов редких кошек - дальневосточного леопарда и амурского тигра, заявил РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов.В конце февраля 2019 года руководство приморского нацпарка "Земля леопарда" и Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда в китайском городе Чанчун заключили меморандум о взаимопонимании в области сохранения амурского тигра и дальневосточного леопарда.По его словам, это не единственный проекты такого рода, однако "Земля больших кошек" станет первым международным резерватом, охраняющих сразу двух редких кошек."В настоящее время уже подготовлен проект соглашения о создании трансграничного резервата, китайские коллеги внесли свои корректировки. Во многом работу по данному направлению сдержала пандемия COVID-19. Есть надежда, что документ может быть подписан в течение календарного года", — сказал Козлов.Со стороны России за создание резервата отвечает Минприроды РФ, со стороны Китая - Государственное управление лесного и степного хозяйства Китайской Народной Республики. Для управления резерватом будет создана Смешанная российско-китайская комиссия, которая будет проводить свои заседания поочередно в каждом из государств."В резервате будут находиться животные, которые живут на территории особо охраняемых природных территорий, входящих в состав "Земли больших кошек". На сегодняшний день это 121 взрослый леопард и 48 амурских тигров – в России, а также 60 леопардов и 40 тигров — в Китае", — сообщил министр.Площадь территории резервата в России (национальный парк "Земля леопарда" и заповедник "Кедровая падь") сейчас составляет 282 тысяч гектаров, в Китае – почти 1,5 миллиона гектаров. Глава Минприроды заявил, что, согласно предварительной договоренности, каждая из сторон сможет изменять на своей территории границы резервата в соответствии с законодательством государства. По его словам, у России уже есть планы по увеличению площади нацпарка "Земля леопарда" за счет присоединения ряда граничащих с ним территорий.Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20221015/tigr-1824227511.html
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россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), китай, приморский край
Россия, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Китай, Приморский край, Хорошие новости
03:08 04.11.2022 (обновлено: 03:10 04.11.2022)
 
Россия и КНР могут создать международный заповедник для тигров и леопардов

Минприроды: Россия и Китай могут создать международный заповедник для тигров и леопардов

© РИА Новости / Виталий АньковВ дикой природе этих прекрасных животных несколько сотен, и они всеми силами стараются продолжать свой род
В дикой природе этих прекрасных животных несколько сотен, и они всеми силами стараются продолжать свой род - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Россия и Китай уже в этом году могут подписать соглашение о создании первой трансграничной территории "Земля больших кошек" для сохранения сразу двух видов редких кошек - дальневосточного леопарда и амурского тигра, заявил РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов.
В конце февраля 2019 года руководство приморского нацпарка "Земля леопарда" и Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда в китайском городе Чанчун заключили меморандум о взаимопонимании в области сохранения амурского тигра и дальневосточного леопарда.
"Один из пунктов документа говорит о том, что обе стороны будут прилагать усилия по созданию на приграничных территориях Российской Федерации и Китайской Народной Республики трансграничного резервата "Земля больших кошек", в состав которого войдут государственный природный биосферный заповедник "Кедровая падь" (РФ), национальный парк "Земля леопарда" (РФ) и Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда (КНР)", — рассказал Козлов.
По его словам, это не единственный проекты такого рода, однако "Земля больших кошек" станет первым международным резерватом, охраняющих сразу двух редких кошек.
"В настоящее время уже подготовлен проект соглашения о создании трансграничного резервата, китайские коллеги внесли свои корректировки. Во многом работу по данному направлению сдержала пандемия COVID-19. Есть надежда, что документ может быть подписан в течение календарного года", — сказал Козлов.
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Со стороны России за создание резервата отвечает Минприроды РФ, со стороны Китая - Государственное управление лесного и степного хозяйства Китайской Народной Республики. Для управления резерватом будет создана Смешанная российско-китайская комиссия, которая будет проводить свои заседания поочередно в каждом из государств.
"В резервате будут находиться животные, которые живут на территории особо охраняемых природных территорий, входящих в состав "Земли больших кошек". На сегодняшний день это 121 взрослый леопард и 48 амурских тигров – в России, а также 60 леопардов и 40 тигров — в Китае", — сообщил министр.
Площадь территории резервата в России (национальный парк "Земля леопарда" и заповедник "Кедровая падь") сейчас составляет 282 тысяч гектаров, в Китае – почти 1,5 миллиона гектаров. Глава Минприроды заявил, что, согласно предварительной договоренности, каждая из сторон сможет изменять на своей территории границы резервата в соответствии с законодательством государства. По его словам, у России уже есть планы по увеличению площади нацпарка "Земля леопарда" за счет присоединения ряда граничащих с ним территорий.
Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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