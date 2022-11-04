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Россия и КНР могут создать международный заповедник для тигров и леопардов

Россия и КНР могут создать международный заповедник для тигров и леопардов - РИА Новости, 04.11.2022

Россия и КНР могут создать международный заповедник для тигров и леопардов

Россия и Китай уже в этом году могут подписать соглашение о создании первой трансграничной территории "Земля больших кошек" для сохранения сразу двух видов... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T03:08

2022-11-04T03:08

2022-11-04T03:10

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

китай

приморский край

хорошие новости

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Россия и Китай уже в этом году могут подписать соглашение о создании первой трансграничной территории "Земля больших кошек" для сохранения сразу двух видов редких кошек - дальневосточного леопарда и амурского тигра, заявил РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов.В конце февраля 2019 года руководство приморского нацпарка "Земля леопарда" и Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда в китайском городе Чанчун заключили меморандум о взаимопонимании в области сохранения амурского тигра и дальневосточного леопарда.По его словам, это не единственный проекты такого рода, однако "Земля больших кошек" станет первым международным резерватом, охраняющих сразу двух редких кошек."В настоящее время уже подготовлен проект соглашения о создании трансграничного резервата, китайские коллеги внесли свои корректировки. Во многом работу по данному направлению сдержала пандемия COVID-19. Есть надежда, что документ может быть подписан в течение календарного года", — сказал Козлов.Со стороны России за создание резервата отвечает Минприроды РФ, со стороны Китая - Государственное управление лесного и степного хозяйства Китайской Народной Республики. Для управления резерватом будет создана Смешанная российско-китайская комиссия, которая будет проводить свои заседания поочередно в каждом из государств."В резервате будут находиться животные, которые живут на территории особо охраняемых природных территорий, входящих в состав "Земли больших кошек". На сегодняшний день это 121 взрослый леопард и 48 амурских тигров – в России, а также 60 леопардов и 40 тигров — в Китае", — сообщил министр.Площадь территории резервата в России (национальный парк "Земля леопарда" и заповедник "Кедровая падь") сейчас составляет 282 тысяч гектаров, в Китае – почти 1,5 миллиона гектаров. Глава Минприроды заявил, что, согласно предварительной договоренности, каждая из сторон сможет изменять на своей территории границы резервата в соответствии с законодательством государства. По его словам, у России уже есть планы по увеличению площади нацпарка "Земля леопарда" за счет присоединения ряда граничащих с ним территорий.Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20221015/tigr-1824227511.html

https://ria.ru/20220909/tigry-1815554476.html

россия

китай

приморский край

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россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), китай, приморский край