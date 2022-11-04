https://ria.ru/20221104/zakon-1829285116.html

Путин подписал закон для дополнительной защиты вкладчиков банков-банкротов

Путин подписал закон для дополнительной защиты вкладчиков банков-банкротов - РИА Новости, 04.11.2022

Путин подписал закон для дополнительной защиты вкладчиков банков-банкротов

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на дополнительную защиту вкладчиков банков в случае их банкротства. Документ опубликован на... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T21:36

2022-11-04T21:36

2022-11-04T21:36

экономика

россия

агентство по страхованию вкладов

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на дополнительную защиту вкладчиков банков в случае их банкротства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон обязывает Агентство по страхованию вкладов (АСВ) при осуществлении функций временной администрации или полномочий конкурсного управляющего (ликвидатора) в банках, лишившихся лицензии, представлять в налоговый орган информацию о суммах выплаченных процентов по вкладам (остаткам на счетах). Но это не касается процентов, выплаченных по вкладам (остаткам на счетах) в рублях, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1%, и по счетам эскроу.При этом датой получения процентного дохода, перечисленного АСВ вкладчику в связи с наступлением страхового случая, будет считаться дата фактической выплаты денежных средств в ходе процедуры конкурсного производства (ликвидации), а не дата отзыва у банка лицензии. Это исключит ситуацию, когда при отзыве у банка лицензии вкладчик должен уплатить налог на процентный доход до реального получения из конкурсной массы банка-банкрота соответствующей выплаты.С 1 января 2021 года вступила в силу норма Налогового кодекса, обязывающая банк не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, представлять в налоговую информацию о суммах выплаченных процентов в отношении каждого физлица, которому производились такие выплаты в течение налогового периода. Это не распространяется на проценты по рублевым вкладам или остаткам на счетах, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых, и по счетам эскроу.Данное регулирование не учитывает особенности порядка определения процентных доходов в случае отзыва лицензии у банка. Сейчас процентный доход по вкладам (остаткам на счетах) в банках, лишившихся лицензии, фактически возникает у вкладчика либо при выплате ему страхового возмещения, либо при расчетах с кредиторами в ходе конкурсного производства в порядке, предусмотренном законом о банкротстве. А это не согласуется с нормой НК, согласно которой датой фактического получения дохода считается дата его выплаты, в том числе перечисления на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц.Закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования. Положения, касающиеся определения даты получения процентного дохода, будут применяться в отношении доходов, полученных начиная с налогового периода 2023 года.

https://ria.ru/20221104/putin-1829253001.html

https://ria.ru/20221104/putin-1829228573.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, агентство по страхованию вкладов, владимир путин