Рейтинг@Mail.ru
Путин приравнял добровольцев к военнослужащим с соответствующими льготами - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/zakon-1829222590.html
Путин приравнял добровольцев к военнослужащим с соответствующими льготами
Путин приравнял добровольцев к военнослужащим с соответствующими льготами - РИА Новости, 04.11.2022
Путин приравнял добровольцев к военнослужащим с соответствующими льготами
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T15:01
2022-11-04T15:04
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828212731_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_0094f9f8c3a2b703c1ad733c5d241369.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ предусматривает, что россияне, несущие службу в добровольческих формированиях, получают статус военнослужащих. На них и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие также не может быть ниже чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности, они также будут застрахованы за счет федерального бюджета.Добровольческие формированияКак отмечается в законе, для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются добровольческие формирования, содействующие Вооруженным силам РФ, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС РФ за рубежом.Эти формирования создаются Минобороны по решению президента РФ.Численность добровольческих формирований, их организация, районы их действий, стоящие перед ними задачи также определяются Минобороны.В состав формирований могут войти россияне, как добровольно поступившие в них, так и военнослужащие, направленные туда решением министерства обороны.Между гражданином и военным ведомством заключается контракт о пребывании в добровольческом формировании, в нем оговариваются сроки и условия выполнения обязанностей добровольца.Статус с соцгарантииЗакон предусматривает, что на добровольцев распространяется статус военнослужащих. Добровольцам и членам их семей будут предоставляться те же социальные гарантии и компенсации, что и военнослужащим.Размеры денежного содержания добровольцев не могут быть ниже денежного довольствия контрактников, занимающих аналогичные воинские должности.Также добровольцы будут подлежать обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета. В частности, они получат право на возмещение вреда, причиненного их здоровью, а также госгарантии погребения в порядке, предусмотренном для военнослужащих.Помимо этого, добровольцы получат право на бесплатный проезд по железной дороге, самолетом и междугородными автобусами.Добровольцу может выплачиваться пенсия по инвалидности. В случае его гибели будет выплачено единовременное пособие в 3 миллиона рублей, родители и супруги будут получать пенсию по потере кормильца.Кроме того, при исчислении страхового стажа для пенсии период участия в специальной военной операции в добровольческом формировании засчитывается в двойном размере.
https://ria.ru/20221104/putin-1829216139.html
https://ria.ru/20221104/zakon-1829219911.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828212731_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5e263cd58ed3234769da31f125547ebb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
15:01 04.11.2022 (обновлено: 15:04 04.11.2022)
 
Путин приравнял добровольцев к военнослужащим с соответствующими льготами

Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военным с соответствующими льготами

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных проходят подготовку на полигоне в Краснодарском крае
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят подготовку на полигоне в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят подготовку на полигоне в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин о превышении числа мобилизованных за счет добровольцев - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
14:23Специальная военная операция на Украине
Путин заявил о мобилизации 318 тысяч человек за счет добровольцев
Документ предусматривает, что россияне, несущие службу в добровольческих формированиях, получают статус военнослужащих. На них и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие также не может быть ниже чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности, они также будут застрахованы за счет федерального бюджета.

Добровольческие формирования

Как отмечается в законе, для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются добровольческие формирования, содействующие Вооруженным силам РФ, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС РФ за рубежом.
Эти формирования создаются Минобороны по решению президента РФ.
Численность добровольческих формирований, их организация, районы их действий, стоящие перед ними задачи также определяются Минобороны.
В состав формирований могут войти россияне, как добровольно поступившие в них, так и военнослужащие, направленные туда решением министерства обороны.
Обмундирование и берцы из войлока, сделанные специально для мобилизованных из республики Коми - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
14:43Специальная военная операция на Украине
Путин подписал закон о закупках у единственного поставщика для спецоперации
Между гражданином и военным ведомством заключается контракт о пребывании в добровольческом формировании, в нем оговариваются сроки и условия выполнения обязанностей добровольца.

Статус с соцгарантии

Закон предусматривает, что на добровольцев распространяется статус военнослужащих. Добровольцам и членам их семей будут предоставляться те же социальные гарантии и компенсации, что и военнослужащим.
Размеры денежного содержания добровольцев не могут быть ниже денежного довольствия контрактников, занимающих аналогичные воинские должности.
Также добровольцы будут подлежать обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета. В частности, они получат право на возмещение вреда, причиненного их здоровью, а также госгарантии погребения в порядке, предусмотренном для военнослужащих.
Помимо этого, добровольцы получат право на бесплатный проезд по железной дороге, самолетом и междугородными автобусами.
Добровольцу может выплачиваться пенсия по инвалидности. В случае его гибели будет выплачено единовременное пособие в 3 миллиона рублей, родители и супруги будут получать пенсию по потере кормильца.
Кроме того, при исчислении страхового стажа для пенсии период участия в специальной военной операции в добровольческом формировании засчитывается в двойном размере.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала