https://ria.ru/20221104/zakon-1829222590.html

Путин приравнял добровольцев к военнослужащим с соответствующими льготами

Путин приравнял добровольцев к военнослужащим с соответствующими льготами - РИА Новости, 04.11.2022

Путин приравнял добровольцев к военнослужащим с соответствующими льготами

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T15:01

2022-11-04T15:01

2022-11-04T15:04

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ предусматривает, что россияне, несущие службу в добровольческих формированиях, получают статус военнослужащих. На них и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие также не может быть ниже чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности, они также будут застрахованы за счет федерального бюджета.Добровольческие формированияКак отмечается в законе, для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются добровольческие формирования, содействующие Вооруженным силам РФ, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС РФ за рубежом.Эти формирования создаются Минобороны по решению президента РФ.Численность добровольческих формирований, их организация, районы их действий, стоящие перед ними задачи также определяются Минобороны.В состав формирований могут войти россияне, как добровольно поступившие в них, так и военнослужащие, направленные туда решением министерства обороны.Между гражданином и военным ведомством заключается контракт о пребывании в добровольческом формировании, в нем оговариваются сроки и условия выполнения обязанностей добровольца.Статус с соцгарантииЗакон предусматривает, что на добровольцев распространяется статус военнослужащих. Добровольцам и членам их семей будут предоставляться те же социальные гарантии и компенсации, что и военнослужащим.Размеры денежного содержания добровольцев не могут быть ниже денежного довольствия контрактников, занимающих аналогичные воинские должности.Также добровольцы будут подлежать обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета. В частности, они получат право на возмещение вреда, причиненного их здоровью, а также госгарантии погребения в порядке, предусмотренном для военнослужащих.Помимо этого, добровольцы получат право на бесплатный проезд по железной дороге, самолетом и междугородными автобусами.Добровольцу может выплачиваться пенсия по инвалидности. В случае его гибели будет выплачено единовременное пособие в 3 миллиона рублей, родители и супруги будут получать пенсию по потере кормильца.Кроме того, при исчислении страхового стажа для пенсии период участия в специальной военной операции в добровольческом формировании засчитывается в двойном размере.

https://ria.ru/20221104/putin-1829216139.html

https://ria.ru/20221104/zakon-1829219911.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии