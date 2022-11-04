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Путин подписал закон о закупках у единственного поставщика для спецоперации - РИА Новости, 04.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/zakon-1829219911.html
Путин подписал закон о закупках у единственного поставщика для спецоперации
Путин подписал закон о закупках у единственного поставщика для спецоперации - РИА Новости, 04.11.2022
Путин подписал закон о закупках у единственного поставщика для спецоперации
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции (СВО), а РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:43
2022-11-04T14:43
специальная военная операция на украине
экономика
владимир путин
алексей лавров
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции (СВО), а также изменять условия госконтрактов на геологоразведку по аналогии со строительными контрактами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Документ распространяет с 1 января 2023 года существующий порядок изменения условий строительных государственных контрактов на госконтракты по геологическому изучению недр. Речь идет о двух нововведениях: в период реализации контракта по решению соответствующих правительств - федерального, регионального или муниципального, но в основном речь идет о федеральном правительстве – разрешается увеличить стоимость контракта в пределах 30% и однократно продлить срок реализации этого контракта в два раза, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Лавров.Закон также предусматривает утверждение правительством РФ перечня федеральных ведомств, которые вправе осуществлять закупки у единственного поставщика для обеспечения обороны и безопасности государства. Эти ведомства и Минобороны России также смогут осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции. Причем до конца 2023 года при таких закупках не будет применяться ограничение по их предельному годовому размеру (50 миллионов рублей).Кроме того, до конца 2023 года продляется право кабмина РФ и высших исполнительных органов регионов устанавливать дополнительные случаи закупки у единственного поставщика, помимо тех, что предусмотрены законом о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ). Правительство РФ также до конца 2023 года сможет устанавливать дополнительные случаи применения закрытых способов закупок, информация о которых не будет размещаться в открытом доступе.Помимо этого, закон разрешает до конца 2023 года осуществлять закупки у единственного поставщика для оказания услуг по хранению материальных ценностей государственного материального резерва. Одновременно уточняются нормы, касающиеся внесения информации и документов в реестр контрактов, заключенных заказчиками.
https://ria.ru/20221104/putin-1829216139.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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экономика, владимир путин, алексей лавров, россия
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Владимир Путин, Алексей Лавров, Россия
14:43 04.11.2022
 
Путин подписал закон о закупках у единственного поставщика для спецоперации

Путин подписал закон о закупках у единственного поставщика для специальной операции

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкОбмундирование и берцы из войлока, сделанные специально для мобилизованных из республики Коми
Обмундирование и берцы из войлока, сделанные специально для мобилизованных из республики Коми - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Обмундирование и берцы из войлока, сделанные специально для мобилизованных из республики Коми. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции (СВО), а также изменять условия госконтрактов на геологоразведку по аналогии со строительными контрактами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ распространяет с 1 января 2023 года существующий порядок изменения условий строительных государственных контрактов на госконтракты по геологическому изучению недр. Речь идет о двух нововведениях: в период реализации контракта по решению соответствующих правительств - федерального, регионального или муниципального, но в основном речь идет о федеральном правительстве – разрешается увеличить стоимость контракта в пределах 30% и однократно продлить срок реализации этого контракта в два раза, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Лавров.
Путин о превышении числа мобилизованных за счет добровольцев - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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Закон также предусматривает утверждение правительством РФ перечня федеральных ведомств, которые вправе осуществлять закупки у единственного поставщика для обеспечения обороны и безопасности государства. Эти ведомства и Минобороны России также смогут осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции. Причем до конца 2023 года при таких закупках не будет применяться ограничение по их предельному годовому размеру (50 миллионов рублей).
Кроме того, до конца 2023 года продляется право кабмина РФ и высших исполнительных органов регионов устанавливать дополнительные случаи закупки у единственного поставщика, помимо тех, что предусмотрены законом о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ). Правительство РФ также до конца 2023 года сможет устанавливать дополнительные случаи применения закрытых способов закупок, информация о которых не будет размещаться в открытом доступе.
Помимо этого, закон разрешает до конца 2023 года осуществлять закупки у единственного поставщика для оказания услуг по хранению материальных ценностей государственного материального резерва. Одновременно уточняются нормы, касающиеся внесения информации и документов в реестр контрактов, заключенных заказчиками.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаВладимир ПутинАлексей ЛавровРоссия
 
 
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