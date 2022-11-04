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Путин подписал закон о переносе на год полной компенсации советских вкладов - РИА Новости, 04.11.2022
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Путин подписал закон о переносе на год полной компенсации советских вкладов
Путин подписал закон о переносе на год полной компенсации советских вкладов - РИА Новости, 04.11.2022
Путин подписал закон о переносе на год полной компенсации советских вкладов
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2026 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:25
2022-11-04T14:25
экономика
владимир путин
россия
ссср
рсфср
сбербанк россии
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2026 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР.Согласно принятой норме, восстановление сбережений должно осуществляться путем их перевода в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, а базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.По информации правительства РФ, при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение потребовалось бы: в 2023 году - 62,7 триллиона рублей, в 2024 году – 65,6 триллиона, в 2025 году – 68,2 триллиона рублей.
https://ria.ru/20221104/zakon-1829214812.html
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экономика, владимир путин, россия, ссср, рсфср, сбербанк россии
Экономика, Владимир Путин, Россия, СССР, РСФСР, Сбербанк России
14:25 04.11.2022
 
Путин подписал закон о переносе на год полной компенсации советских вкладов

Путин подписал закон о приостановке компенсации советских вкладов до 1 января 2026 года

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2026 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР.
Согласно принятой норме, восстановление сбережений должно осуществляться путем их перевода в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, а базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.
Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.
По информации правительства РФ, при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение потребовалось бы: в 2023 году - 62,7 триллиона рублей, в 2024 году – 65,6 триллиона, в 2025 году – 68,2 триллиона рублей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
14:16
Путин подписал закон о реструктуризации кредита Абхазии
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияСССРРСФСРСбербанк России
 
 
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