https://ria.ru/20221104/zakon-1829216613.html

Путин подписал закон о переносе на год полной компенсации советских вкладов

Путин подписал закон о переносе на год полной компенсации советских вкладов - РИА Новости, 04.11.2022

Путин подписал закон о переносе на год полной компенсации советских вкладов

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2026 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T14:25

2022-11-04T14:25

2022-11-04T14:25

экономика

владимир путин

россия

ссср

рсфср

сбербанк россии

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2026 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР.Согласно принятой норме, восстановление сбережений должно осуществляться путем их перевода в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, а базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.По информации правительства РФ, при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение потребовалось бы: в 2023 году - 62,7 триллиона рублей, в 2024 году – 65,6 триллиона, в 2025 году – 68,2 триллиона рублей.

https://ria.ru/20221104/zakon-1829214812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владимир путин, россия, ссср, рсфср, сбербанк россии