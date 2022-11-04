https://ria.ru/20221104/zakon-1829216613.html
Путин подписал закон о переносе на год полной компенсации советских вкладов
Путин подписал закон о переносе на год полной компенсации советских вкладов - РИА Новости, 04.11.2022
Путин подписал закон о переносе на год полной компенсации советских вкладов
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2026 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:25
2022-11-04T14:25
2022-11-04T14:25
экономика
владимир путин
россия
ссср
рсфср
сбербанк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_0:116:3155:1891_1920x0_80_0_0_cfb59524bc3fe0affce9f0215d12bfae.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2026 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР.Согласно принятой норме, восстановление сбережений должно осуществляться путем их перевода в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, а базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.По информации правительства РФ, при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение потребовалось бы: в 2023 году - 62,7 триллиона рублей, в 2024 году – 65,6 триллиона, в 2025 году – 68,2 триллиона рублей.
https://ria.ru/20221104/zakon-1829214812.html
россия
ссср
рсфср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_bfbcd78cfc8877e71c34a21a96937288.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, ссср, рсфср, сбербанк россии
Экономика, Владимир Путин, Россия, СССР, РСФСР, Сбербанк России
Путин подписал закон о переносе на год полной компенсации советских вкладов
Путин подписал закон о приостановке компенсации советских вкладов до 1 января 2026 года
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2026 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке. Документ опубликован на официальном портале
правовой информации.
В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР
и РСФСР
.
Согласно принятой норме, восстановление сбережений должно осуществляться путем их перевода в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, а базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.
Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.
По информации правительства РФ, при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение потребовалось бы: в 2023 году - 62,7 триллиона рублей, в 2024 году – 65,6 триллиона, в 2025 году – 68,2 триллиона рублей.