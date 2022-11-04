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В Японии заявили, что КНДР может пойти на проведение ядерного испытания - РИА Новости, 04.11.2022
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В Японии заявили, что КНДР может пойти на проведение ядерного испытания
В Японии заявили, что КНДР может пойти на проведение ядерного испытания - РИА Новости, 04.11.2022
В Японии заявили, что КНДР может пойти на проведение ядерного испытания
Правительство Японии считает, что Северная Корея может пойти на проведение ядерных испытаний или другие провокации, сказал на пресс-конференции генеральный... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T08:17
2022-11-04T08:17
хирокадзу мацуно
япония
сша
южная корея
в мире
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 4 ноя – РИА Новости. Правительство Японии считает, что Северная Корея может пойти на проведение ядерных испытаний или другие провокации, сказал на пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно."Мы знаем, что Северная Корея высказывает возмущение военными учениями США и Южной Кореи. Правительство Японии считает, что Северная Корея может пойти и на другие провокации, включая проведение испытаний ядерного оружия. Я хотел бы воздержаться от высказываний о дальнейших действиях Северной Кореи, правительство решительно намерено защитить жизнь и мирное существование граждан и будет вести сбор и анализ информации, сохраняя бдительность", - сказал Мацуно.Ранее сообщалось, что Северная Корея может провести испытания ядерного оружия до 8 ноября.В среду и четверг Северная Корея провела ракетные пуски дважды в день. Утром в четверг были выпущены три ракеты, одна из которых, предположительно, была межконтинентальной. В Японии была объявлена воздушная тревога в связи с риском, что ракета перелетит территорию страны. Однако этого не произошло, и ракета, вероятно упала, не долетев до территории Японии. При этом, как выяснилось впоследствии, воздушная тревога была объявлена уже после предполагаемого времени перелета через северные регионы страны, то есть когда защититься от предполагаемой опасности было бы уже поздно. Ситуация для населения усугубилась еще и тем, что в четверг в Японии был выходной день в связи с отмечаемым на государственном уровне Днем культуры.Пхеньян с 25 сентября провел уже одиннадцать ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. Также за последние недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. Всего с начала года КНДР провела 30 ракетных пусков.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.В частности, три ракетных пуска вечером в четверг и артиллерийские стрельбы в ночь на пятницу стали реакцией на решения Сеула и Вашингтона продлить совместные военные учения, которые должны были закончиться 4 ноября.
https://ria.ru/20221103/rakety-1829117088.html
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япония
сша
южная корея
кндр (северная корея)
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хирокадзу мацуно, япония, сша, южная корея, в мире, кндр (северная корея)
Хирокадзу Мацуно, Япония, США, Южная Корея, В мире, КНДР (Северная Корея)
08:17 04.11.2022
 
В Японии заявили, что КНДР может пойти на проведение ядерного испытания

В правительстве Японии заявили, что КНДР может пойти на ядерные испытания и провокации

CC BY 2.0 / mike george / flagsФлаги Японии на улице Токио
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
CC BY 2.0 / mike george / flags
Флаги Японии на улице Токио . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 ноя – РИА Новости. Правительство Японии считает, что Северная Корея может пойти на проведение ядерных испытаний или другие провокации, сказал на пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно.
"Мы знаем, что Северная Корея высказывает возмущение военными учениями США и Южной Кореи. Правительство Японии считает, что Северная Корея может пойти и на другие провокации, включая проведение испытаний ядерного оружия. Я хотел бы воздержаться от высказываний о дальнейших действиях Северной Кореи, правительство решительно намерено защитить жизнь и мирное существование граждан и будет вести сбор и анализ информации, сохраняя бдительность", - сказал Мацуно.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 20:50
В Пентагоне прокомментировали попытки создания КНДР ядерных ракет
Ранее сообщалось, что Северная Корея может провести испытания ядерного оружия до 8 ноября.
В среду и четверг Северная Корея провела ракетные пуски дважды в день. Утром в четверг были выпущены три ракеты, одна из которых, предположительно, была межконтинентальной. В Японии была объявлена воздушная тревога в связи с риском, что ракета перелетит территорию страны. Однако этого не произошло, и ракета, вероятно упала, не долетев до территории Японии. При этом, как выяснилось впоследствии, воздушная тревога была объявлена уже после предполагаемого времени перелета через северные регионы страны, то есть когда защититься от предполагаемой опасности было бы уже поздно. Ситуация для населения усугубилась еще и тем, что в четверг в Японии был выходной день в связи с отмечаемым на государственном уровне Днем культуры.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 19:03
США запросили заседание СБ ООН из-за пусков ракет КНДР, сообщил источник
Пхеньян с 25 сентября провел уже одиннадцать ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. Также за последние недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. Всего с начала года КНДР провела 30 ракетных пусков.
В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
В частности, три ракетных пуска вечером в четверг и артиллерийские стрельбы в ночь на пятницу стали реакцией на решения Сеула и Вашингтона продлить совместные военные учения, которые должны были закончиться 4 ноября.
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
02:52
США надеются, что Россия и Китай смогут повлиять на КНДР, сообщили СМИ
 
Хирокадзу МацуноЯпонияСШАЮжная КореяВ миреКНДР (Северная Корея)
 
 
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