https://ria.ru/20221104/yaponiya-1829166332.html

В Японии заявили, что КНДР может пойти на проведение ядерного испытания

В Японии заявили, что КНДР может пойти на проведение ядерного испытания - РИА Новости, 04.11.2022

В Японии заявили, что КНДР может пойти на проведение ядерного испытания

Правительство Японии считает, что Северная Корея может пойти на проведение ядерных испытаний или другие провокации, сказал на пресс-конференции генеральный... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T08:17

2022-11-04T08:17

2022-11-04T08:17

хирокадзу мацуно

япония

сша

южная корея

в мире

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 4 ноя – РИА Новости. Правительство Японии считает, что Северная Корея может пойти на проведение ядерных испытаний или другие провокации, сказал на пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно."Мы знаем, что Северная Корея высказывает возмущение военными учениями США и Южной Кореи. Правительство Японии считает, что Северная Корея может пойти и на другие провокации, включая проведение испытаний ядерного оружия. Я хотел бы воздержаться от высказываний о дальнейших действиях Северной Кореи, правительство решительно намерено защитить жизнь и мирное существование граждан и будет вести сбор и анализ информации, сохраняя бдительность", - сказал Мацуно.Ранее сообщалось, что Северная Корея может провести испытания ядерного оружия до 8 ноября.В среду и четверг Северная Корея провела ракетные пуски дважды в день. Утром в четверг были выпущены три ракеты, одна из которых, предположительно, была межконтинентальной. В Японии была объявлена воздушная тревога в связи с риском, что ракета перелетит территорию страны. Однако этого не произошло, и ракета, вероятно упала, не долетев до территории Японии. При этом, как выяснилось впоследствии, воздушная тревога была объявлена уже после предполагаемого времени перелета через северные регионы страны, то есть когда защититься от предполагаемой опасности было бы уже поздно. Ситуация для населения усугубилась еще и тем, что в четверг в Японии был выходной день в связи с отмечаемым на государственном уровне Днем культуры.Пхеньян с 25 сентября провел уже одиннадцать ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. Также за последние недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. Всего с начала года КНДР провела 30 ракетных пусков.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.В частности, три ракетных пуска вечером в четверг и артиллерийские стрельбы в ночь на пятницу стали реакцией на решения Сеула и Вашингтона продлить совместные военные учения, которые должны были закончиться 4 ноября.

https://ria.ru/20221103/rakety-1829117088.html

https://ria.ru/20221103/oon-1829095451.html

https://ria.ru/20221104/kndr-1829154283.html

япония

сша

южная корея

кндр (северная корея)

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хирокадзу мацуно, япония, сша, южная корея, в мире, кндр (северная корея)