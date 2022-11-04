https://ria.ru/20221104/yakutiya-1829170912.html

Жители якутской Арктики смогут проголосовать за 4G в упрощенном порядке

Жители якутской Арктики смогут проголосовать за 4G в упрощенном порядке - РИА Новости, 04.11.2022

Жители якутской Арктики смогут проголосовать за 4G в упрощенном порядке

Минцифры РФ предоставит жителям арктических районов Якутии, где нет интернета, возможность в упрощенном порядке участвовать в голосовании за 4G в малых селах,... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T09:24

2022-11-04T09:24

2022-11-04T09:24

республика саха (якутия)

технологии

арктика

республика саха (якутия)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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ЯКУТСК, 4 ноя – РИА Новости. Минцифры РФ предоставит жителям арктических районов Якутии, где нет интернета, возможность в упрощенном порядке участвовать в голосовании за 4G в малых селах, сообщила РИА Новости депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Елена Голомарева.Ранее депутат заявила агентству, что жители некоторых якутских сел в Арктике из-за отсутствия интернета не смогли принять участие в онлайн-голосовании Минцифры РФ за подключение малых населенных пунктов в 4G. Из 13 арктических районов Якутии к оптоволокну подключены два.Как отметила Голомарева, в четверг состоялась встреча с начальником департамента реализации инфраструктурных проектов Минцифры РФ Иваном Шолоховым."Нашим селам предоставили возможность упрощенного участия в конкурсе. Жителям необходимо будет подписать протоколы собраний, которые мы направим в Минцифры. Кроме того, за подключение в том или ином малом селе в якутской Арктике могут проголосовать люди, желающие помочь этим населенным пунктам", - рассказала парламентарий.По ее словам, помимо голосования, они обсудили возможность подключения к мобильной сети оленеводческих стад, рыболовных участков и заимок охотников. "Шолохов ответил, что это будет возможно при запуске спутника, который охватит всю территорию страны", - добавила Голомарева.Онлайн-голосование Минцифры продлится до 12 ноября.

https://ria.ru/20221102/yakutiya-1828697353.html

https://ria.ru/20221020/internet-1825482540.html

арктика

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, арктика, республика саха (якутия), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)