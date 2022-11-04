https://ria.ru/20221104/vzryv-1829295246.html

СМИ: в подконтрольном Киеву Красноармейске взорвался склад боеприпасов

СМИ: в подконтрольном Киеву Красноармейске взорвался склад боеприпасов - РИА Новости, 04.11.2022

СМИ: в подконтрольном Киеву Красноармейске взорвался склад боеприпасов

Взрыв на складе боеприпасов произошел в подконтрольном Киеву Красноармейске (украинский Покровск) в ДНР, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T23:14

2022-11-04T23:14

2022-11-04T23:14

специальная военная операция на украине

в мире

красноармейск

киев

покровск

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Взрыв на складе боеприпасов произошел в подконтрольном Киеву Красноармейске (украинский Покровск) в ДНР, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".Издание публикует фотографию зарева от взрывов над городом.Город Красноармейск расположен примерно в 60 километрах к западу от Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

киев

покровск

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, красноармейск, киев, покровск, ситуация в днр и лнр