https://ria.ru/20221104/vzryv-1829295246.html
СМИ: в подконтрольном Киеву Красноармейске взорвался склад боеприпасов
СМИ: в подконтрольном Киеву Красноармейске взорвался склад боеприпасов - РИА Новости, 04.11.2022
СМИ: в подконтрольном Киеву Красноармейске взорвался склад боеприпасов
Взрыв на складе боеприпасов произошел в подконтрольном Киеву Красноармейске (украинский Покровск) в ДНР, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T23:14
2022-11-04T23:14
2022-11-04T23:14
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
киев
покровск
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808121168_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_52c54816fbbd66f4a1e2fb33c4cd6aa4.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Взрыв на складе боеприпасов произошел в подконтрольном Киеву Красноармейске (украинский Покровск) в ДНР, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".Издание публикует фотографию зарева от взрывов над городом.Город Красноармейск расположен примерно в 60 километрах к западу от Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
киев
покровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808121168_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_7f86b20a1ff7070f4aa2f613d9efe7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красноармейск, киев, покровск, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Киев, Покровск, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в подконтрольном Киеву Красноармейске взорвался склад боеприпасов
Страна.ua: в подконтрольном Киеву Красноармейске произошел взрыв на складе боеприпасов