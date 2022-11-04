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СМИ: в подконтрольном Киеву Красноармейске взорвался склад боеприпасов - РИА Новости, 04.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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СМИ: в подконтрольном Киеву Красноармейске взорвался склад боеприпасов
СМИ: в подконтрольном Киеву Красноармейске взорвался склад боеприпасов - РИА Новости, 04.11.2022
СМИ: в подконтрольном Киеву Красноармейске взорвался склад боеприпасов
Взрыв на складе боеприпасов произошел в подконтрольном Киеву Красноармейске (украинский Покровск) в ДНР, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T23:14
2022-11-04T23:14
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
киев
покровск
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Взрыв на складе боеприпасов произошел в подконтрольном Киеву Красноармейске (украинский Покровск) в ДНР, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".Издание публикует фотографию зарева от взрывов над городом.Город Красноармейск расположен примерно в 60 километрах к западу от Донецка.
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красноармейск
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в мире, красноармейск, киев, покровск, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Киев, Покровск, Ситуация в ДНР и ЛНР
23:14 04.11.2022
 
СМИ: в подконтрольном Киеву Красноармейске взорвался склад боеприпасов

Страна.ua: в подконтрольном Киеву Красноармейске произошел взрыв на складе боеприпасов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБоеприпасы и ящики с тротилом ВСУ
Боеприпасы и ящики с тротилом ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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Боеприпасы и ящики с тротилом ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Взрыв на складе боеприпасов произошел в подконтрольном Киеву Красноармейске (украинский Покровск) в ДНР, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".
"Местные власти заявляют, что взрывы в Покровске - это детонация снарядов. Жителей просят не покидать укрытий", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Издание публикует фотографию зарева от взрывов над городом.
Город Красноармейск расположен примерно в 60 километрах к западу от Донецка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскКиевПокровскСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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