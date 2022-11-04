https://ria.ru/20221104/vizit-1829297542.html

Белый дом подтвердил состоявшийся визит советника Байдена в Киев

Белый дом подтвердил состоявшийся визит советника Байдена в Киев - РИА Новости, 04.11.2022

Белый дом подтвердил состоявшийся визит советника Байдена в Киев

Белый дом подтвердил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу посетил Киев, где провел встречи с представителями... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T23:51

2022-11-04T23:51

2022-11-04T23:51

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Белый дом подтвердил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу посетил Киев, где провел встречи с представителями украинского руководства.О состоявшемся в пятницу "тайном" визите чиновника Белого дома в пятницу первым сообщило агентство Блумберг."Советник Салливан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром обороны Алексеем Резниковым и другими, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку народа Украины со стороны США в защите его суверенитета", - сообщили в Белом доме по итогам визита.Как отмечается, Салливан проинформировал украинское руководство о новом пакете военной помощи на сумму 400 миллионов долларов, а также подтвердил намерение продолжать оказывать Киеву экономическую и гуманитарную поддержку.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221104/ukraina-1829288937.html

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киев

россия

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в мире, джейк салливан, владимир зеленский, андрей ермак, киев, россия, украина, нато